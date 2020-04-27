Коронавирус "атаковал" студенческое общежитие под Киевом

Известно о 6 случаях заражения среди студентов, также заболел комендант общежития

Вспышку заболеваний коронавирусом COVID-19 зафиксировали в общежитии в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

20-ти этажное здание общежития, которое находится по адресу ул. Бархатная, 18-А, принадлежит частному вузу. По предварительным оценкам, сейчас там находится 152 человека, в основном иностранные студенты. Известно о 6 случаях заражения среди студентов, также заболел комендант общежития.

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Ранее мы писали о том, что что изменилось за неделю в "карантинном" общежитии в Вишневом.

Ранее сообщалось, что в общежитии коронавирусом заразились более 78 человек, из которых двое умерли. После вспышки здание закрыли на карантин, сообщалось, что там отключили свет и воду.

Вслед за Вишневым опасный вирус обнаружили у жителей еще двух общежитий– в Петропавловском и Гостомеле. В частности, у медсестры и военнослужащего.

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