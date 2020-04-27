Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,14
29,33
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Коронавирус "атаковал" студенческое общежитие под Киевом

27 апреля, 22:10

Елена Вус

Известно о 6 случаях заражения среди студентов, также заболел комендант общежития

Вспышку заболеваний коронавирусом COVID-19 зафиксировали в общежитии в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

20-ти этажное здание общежития, которое находится по адресу ул. Бархатная, 18-А, принадлежит частному вузу. По предварительным оценкам, сейчас там находится 152 человека, в основном иностранные студенты. Известно о 6 случаях заражения среди студентов, также заболел комендант общежития.

Реклама

В тренде
Кличко уволил своего зама, ударившего копа

Ранее мы писали о том, что что изменилось за неделю в "карантинном" общежитии в Вишневом.

Ранее сообщалось, что в общежитии коронавирусом заразились более 78 человек, из которых двое умерли. После вспышки здание закрыли на карантин, сообщалось, что там отключили свет и воду.

Вслед за Вишневым опасный вирус обнаружили у жителей еще двух общежитий– в Петропавловском и Гостомеле. В частности, у медсестры и военнослужащего.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев общежие коронавирус Петропавловская Борщаговка COVID-19

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Киев задыхается: откуда взялся смог и что не так с воздухом в столице
Киев задыхается: откуда взялся смог и что не так с воздухом в столицеДругие новости
Смерть от коронавируса в 31 год: что известно про умершего киевлянина
Смерть от коронавируса в 31 год: что известно про умершего киевлянинаДругие новости
Киевлян напугали необъяснимые огни в ночном небе над городом: видео
Киевлян напугали необъяснимые огни в ночном небе над городом: видеоДругие новости
Стало известно решение суда в отношении украинцев, сбежавших из обсервации в центре Киева
Стало известно решение суда в отношении украинцев, сбежавших из обсервации в центре КиеваДругие новости
В Киеве рассказали, кто может попасть на кладбище без огромного штрафа
В Киеве рассказали, кто может попасть на кладбище без огромного штрафаДругие новости
В Киеве еще 4 смерти от коронавируса, самому младшему – 31 год
В Киеве еще 4 смерти от коронавируса, самому младшему – 31 годДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...