Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,04
29,54
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Коронавирус атакует Киев: заразились еще шесть детей, а в Лавру стянули силовиков

14 апреля, 12:42

Наталья Руда

На территории Лавры выставили четыре поста из правоохранителей и специалистов лабораторного центра

В Киеве за минувшие сутки число случаев инфицирования коронавирусом увеличилось еще на 56. Таким образом, на 14 апреля в городе COVID-19 подтвержден у 551 человека. Также на территории Киево-Печерской лавры, которая стала одним из очагов коронавируса в столице, появились посты правоохранителей. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко на брифинге.

За сутки заболели: 26 женщин в возрасте от 26 до 74 лет; 24 мужчины в возрасте от 21 до 82 лет; 6 детей от 3 до 7 лет – три мальчика и три девочки.

В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

  • Печерский +7
  • Шевченковский +4
  • Соломенский 2
  • Днепровский +4
  • Святошинский +2
  • Деснянский +9
  • Подольский +2
  • Голосеевский +3
  • Оболонский +5
  • Дарницкий +18

Реклама

Также Кличко уточнил, что в столице умер монах Почаевской лавры, а в Киево-Печерскую лавру направили медицинские бригады.

"Медобследование там прошли 230 служителей Лавры и 68 студентов духовной семинарии. Среди них обнаружили больных. Двух госпитализировали. Один отказался от госпитализации. На территории Лавры выставили четыре поста из правоохранителей и специалистов лабораторного центра. Полиция и Нацгвардия контролируют входы и выходы с территории. Попасть туда можно только по специальному разрешению", – добавил мэр.

Также сегодня утром начали усиленную дезинфекцию помещений Лавры. Ее будут делать каждый день. Как и медосмотр всех, кто живет на территории Лавры.

"Я еще раз обращаюсь к киевлянам и ко всем украинцам. Оставайтесь дома на Пасхальные праздники! Не подвергайте опасности себя и своих близких! Нам не нужен после Пасхи взрыв болезни", – резюмировал городской глава.

Ранее СМИ сообщали, что у настоятеля Киево-Печерской лавры Павла также диагностировали коронавирус.

Также 13 апреля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Лавра закрывается на карантин.

Кроме того, смотрите в сюжете, сколько в Украине выделят на борьбу с коронавирусом:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев заболевание коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новая смерть от коронавируса в Киеве: умер 35-летний мужчина
Новая смерть от коронавируса в Киеве: умер 35-летний мужчинаДругие новости
В Киевской области вводят
В Киевской области вводят "комендантский час" на выходных и на ПасхуВласть
В Киеве зарегистрирована седьмая смерть от коронавируса: что известно о погибшем
В Киеве зарегистрирована седьмая смерть от коронавируса: что известно о погибшемДругие новости
Коронавирус в Киевской области: где больше всего зараженных
Коронавирус в Киевской области: где больше всего зараженныхДругие новости
Кличко рассказал, когда отменят карантин в Киеве
Кличко рассказал, когда отменят карантин в КиевеДругие новости
В Киево-Печерской лавре вопреки карантину на Пасху проведут службу и будут святить куличи
В Киево-Печерской лавре вопреки карантину на Пасху проведут службу и будут святить куличиДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...