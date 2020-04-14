Коронавирус атакует Киев: заразились еще шесть детей, а в Лавру стянули силовиков

На территории Лавры выставили четыре поста из правоохранителей и специалистов лабораторного центра

В Киеве за минувшие сутки число случаев инфицирования коронавирусом увеличилось еще на 56. Таким образом, на 14 апреля в городе COVID-19 подтвержден у 551 человека. Также на территории Киево-Печерской лавры, которая стала одним из очагов коронавируса в столице, появились посты правоохранителей. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко на брифинге.

За сутки заболели: 26 женщин в возрасте от 26 до 74 лет; 24 мужчины в возрасте от 21 до 82 лет; 6 детей от 3 до 7 лет – три мальчика и три девочки.

В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

Печерский +7

Шевченковский +4

Соломенский 2

Днепровский +4

Святошинский +2

Деснянский +9

Подольский +2

Голосеевский +3

Оболонский +5

Дарницкий +18

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Также Кличко уточнил, что в столице умер монах Почаевской лавры, а в Киево-Печерскую лавру направили медицинские бригады.

"Медобследование там прошли 230 служителей Лавры и 68 студентов духовной семинарии. Среди них обнаружили больных. Двух госпитализировали. Один отказался от госпитализации. На территории Лавры выставили четыре поста из правоохранителей и специалистов лабораторного центра. Полиция и Нацгвардия контролируют входы и выходы с территории. Попасть туда можно только по специальному разрешению", – добавил мэр.

Также сегодня утром начали усиленную дезинфекцию помещений Лавры. Ее будут делать каждый день. Как и медосмотр всех, кто живет на территории Лавры.

"Я еще раз обращаюсь к киевлянам и ко всем украинцам. Оставайтесь дома на Пасхальные праздники! Не подвергайте опасности себя и своих близких! Нам не нужен после Пасхи взрыв болезни", – резюмировал городской глава.

Ранее СМИ сообщали, что у настоятеля Киево-Печерской лавры Павла также диагностировали коронавирус.

Также 13 апреля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Лавра закрывается на карантин.

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