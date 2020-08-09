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Коронавирус атакует столицу: Кличко рассказал, где больше всего новых зараженных (карта)

9 августа, 10:52

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Среди заболевших есть младенец

В Киеве продолжает "бушевать" коронавирус. Так, после поставленного антирекорда по заражениям в столице, за прошлые сутки, 8 августа, подтвердили 120 новых случаев COVID-19. Об этом написал мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

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По данным главы города, за вчерашний день было два летальных исхода болезни, а за все время эпидемии коронавирус унес жизни 147 киевлян. Общее число зараженных новым вирусом в Киеве достигло 9498.

"Заболели: 55 женщин в возрасте от 19 до 69 лет, 54 мужчины в возрасте от 21 до 82 лет, четыре девочки от четырех до 10 лет и семь мальчиков от девяти месяцев до 17 лет. Заболели в том числе и пять медиков", - написал Кличко.

Telegram-канал Виталия Кличко

Telegram-канал Виталия Кличко

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Также известно, что в больницы госпитализировали 19 пациентов с COVID-19. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Кличко рассказал, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе – 24. Немного меньше подтвердили в Днепровском и Соломенском по – 17 случаев, в Голосеевском районе – 13 случаев.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, рискует ли столица попасть в "красную" зону карантина.

Как известно, в Украине количество больных COVID-19 превысило уже 80 тысяч человек. После недавних "коронавирусных" антирекордов, за последние сутки зафиксировано 1 199 новых зараженных.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев заражение коронавирус
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