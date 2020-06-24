Коронавирус добрался до ЧАЭС: стало известно, кто заболел

В связи с очередным отпуском больной находился последний раз на станции 9 июня

На Чернобыльской АЭС подтвержден случай заболевания коронавирусом COVID-19. Заболевший работник направлен на самоизоляцию, он находится под наблюдением врача.

Реклама

Об этом сообщает Госагентство по управлению зоной отчуждения.

"23 июня среди персонала ЧАЭС обнаружено работника с подтвержденным случаем респираторного заболевания COVID-19", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с очередным отпуском больной находился последний раз на станции 9 июня.

В тренде Пострадавшим от взрыва в Киеве оплатят новое жилье: Кабмин обнародовал решение

Кроме того, среди персонала ЧАЭС обнаружено одно контактное лицо с подозрением на коронавирусную инфекцию, которое также находится на самоизоляции под наблюдением врача.

Реклама

Ранее сообщалось, что отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины и Украинский институт национальной памяти презентовали вторую книгу сборника "Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии".

Как известно, этой весной в Чернобыльской зоне бушевали масштабные пожары, более детально смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама