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Коронавирус добрался до ЧАЭС: стало известно, кто заболел

24 июня, 03:16

Елена Вус Елена Вус

В связи с очередным отпуском больной находился последний раз на станции 9 июня

На Чернобыльской АЭС подтвержден случай заболевания коронавирусом COVID-19. Заболевший работник направлен на самоизоляцию, он находится под наблюдением врача.

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Об этом сообщает Госагентство по управлению зоной отчуждения.

"23 июня среди персонала ЧАЭС обнаружено работника с подтвержденным случаем респираторного заболевания COVID-19", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с очередным отпуском больной находился последний раз на станции 9 июня.

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Кроме того, среди персонала ЧАЭС обнаружено одно контактное лицо с подозрением на коронавирусную инфекцию, которое также находится на самоизоляции под наблюдением врача.

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Ранее сообщалось, что отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины и Украинский институт национальной памяти презентовали вторую книгу сборника "Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии".

Как известно, этой весной в Чернобыльской зоне бушевали масштабные пожары, более детально смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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ЧАЭС коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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