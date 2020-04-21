Коронавирус и грипп: от чего больше умерло людей в Киеве

Заболеваемость гриппом в городе выше, чем коронавирусом, однако СOVID-19 с 13 марта унес в городе намного больше жизней, чем грипп, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что летальных случаев от гриппа и ОРВИ с 13 марта в городе не было. При этом, коронавирус унес уже 19 жизней киевлян.

"Действительно, заболеваемость гриппом и ОРВИ намного выше, чем на коронавирус. Например, за период карантина – с 13 марта – ОРВИ и гриппом в столице заболели почти 51,5 тысячи человек. Но, к счастью, летальных случаев от гриппа и ОРВИ с марта в городе не было. И добавлю, что прививки от гриппа с конца прошлого года сделали почти 52 тысячи киевлян. А от коронавируса, подчеркну, до сих пор нет ни вакцины, ни лекарств. И этот вирус – гораздо более агрессивный. Поэтому здесь не следует манипулировать цифрами и статистикой", – отметил Виталий Кличко.

Мэр столицы также привел данные статистики по заболеваемости коронавирусом мужчин и женщин.

"В Киеве 892 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Из них 502 мужчин. Это более 56%. И 390 женщин. Это немного меньше 44%. Из 19 киевлян, которые умерли от коронавируса, – 13 мужчин и 6 женщин. Такая статистика. Но я отмечу, что беречься надо всем! И не относиться легкомысленно к своему здоровью. Только соблюдение правил и рекомендаций позволит нам преодолеть эту угрозу. Сознательно относитесь к своему здоровью и безопасности людей, которые рядом!" – призвал Виталий Кличко.

Отметим, что статистика смертности по Украине от гриппа также невысокая. По данным Центра общественного здоровья Украины, с 30 марта по 5 апреля 105 116 человек в Украине заболели на ОРВИ и грипп. Из них 39,5% – дети до 17 лет. Один человек умер от осложнений в результате гриппа.

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Ранее врач-эпидемиолог, заслуженный врач Украины и экс-заместитель главного санитарного врача Украины Людмила Мухарская рассказала "Сегодня", реально ли заразиться гриппом и коронавирусом одновременно. Тем временем Всемирная организация здравоохранения, которая ранее заявила, что ношение масок вскоре станет новой нормой, подтвердила, что коронавирус COVID-19 оказался в десять раз более смертоносным, чем вспышка свиного гриппа, которая распространилась по всему земному шару десятилетием ранее.

А еще новости "Сегодня" сообщали, что в мире разрабатывают 70 вакцин против коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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