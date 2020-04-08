Коронавирус и животные: грозит ли болезнь питомцам Киевского зоопарка

В зоопарке Нью-Йорка зафиксирован первый случай заражения животного коронавирусом от человека. В зоологическом парке заболела малайская тигрица Надя. Тесты на наличие возбудителя, который прошла тигрица, показали положительный результат.

Сайт "Сегодня" узнал, как живет на карантине Киевский зоопарк и какие меры предосторожности там принимают смотрители, которые работают с животным.

По сообщению СМИ, у американской тигрицы появился сухой кашель и снизился аппетит. Такие же симптомы наблюдаются еще у одной тигрицы зоопарка, а также у двух амурских тигров и трех африканских львов. Руководство парка предполагает, что хищники заразились от одного из смотрителей, у которого на тот момент отсутствовали симптомы заболевания на коронавирус, хотя позже оказалось, что он таки заболел. Как будет проходить дальше болезнь у хищников, пока неизвестно, звери по-прежнему подвижны, несмотря на отсутствие аппетита.

В Киевском зоопарке говорят, что проверять животных им пока не нужно, поскольку заранее позаботились об их безопасности. Тут из семейства кошачьих содержаться четыре тигра, четыре льва и три рыси, множество приматов. И все они чувствуют себя хорошо.

Сотрудники, которые ухаживают за животными, работают исключительно в масках и перчатках, а также проходят проверку на наличие повышенной температуры.

"Мы получили предупреждения о возможности такого заражения еще недели три назад. И заблаговременно подготовились до начала пандемии. Известно, что вирус может передаваться от человека приматам, летучим мышам и кошачьим. Они болеют на свой вирус. Но, как оказалось, и человек им может передать коронавирус. А вот обратно животное передать вирус человеку не может. Все сотрудники Киевского зоопарка уже больше месяца работают в масках и перчатках, проходят регулярную дезинфекцию. Мы, в отличие от американских коллег, не были беспечными и со всей серьезностью отнеслись к мерам безопасности. С этим у нас очень строго: если ты плохо себя чувствуешь – сидишь дома. В вольерах проводится регулярная уборка", – рассказал сайту "Сегодня" Кирилл Трантин, директор Киевского зоопарка. В тренде Ужесточение карантина в Киеве: какие магазины могут работать и как (список)

По словам директора, сторожил Киевского зоопарка горилла Тони чувствует себя хорошо. В августе этого года ему исполниться 46 лет. Видимо, отсутствие посетителей идет ему на пользу.

"Тони заметно оживился и чувствует себя хорошо, у него хорошее настроение. Мы поменяли ему месторасположение телевизора в вольере, также поменяли программы, которые он раньше смотрел. До карантина ему крутили всяческие программы про природу и горилл. Теперь же ставим новости и программы, где в кадре есть люди. Тони нравится такое обновление", – рассказывает сайту "Сегодня" Кирилл Трантин.

Кстати, все животные зоопарка уже соскучились по посетителям. Напомним, что Киевский зоопарк был закрыт на карантин для посетителей с 17 марта, а до этого несколько дней работал в режиме парка, без экспонирования животных.

"Мы замечаем, как животные выглядывают из вольеров в ожидании людей. Они уже чуть-чуть скучают за людьми. Ведь раньше человеческого внимания у них было с избытком, а теперь животные видят только смотрителей. Но я не могу сказать, что наши питомцы в депрессии, некоторых мы уже переселяем в летние вольеры, если позволяет погода. Сотрудники с ними регулярно общаются", – добавляет директор Киевского зоопарка.

Ранее в бельгийском городе Льеж зафиксирован первый случай заражения кошки коронавирусом COVID-19. Болели и собаки: в Гонконге у померанского шпица также нашли коронавирус COVID-19. Потомсобака умерла, что и стало причиной паники вокруг того, что коронавирус может передаться от животного к человеку.

В свою очередь Минздрав сообщил: в мире нет подтвержденных данных, что человек может заразиться коронавирусом от домашних животных.

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