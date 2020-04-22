Коронавирус нашли еще в одном столичном монастыре: подробности

В Киеве вспышку коронавируса зафиксировали в Свято-Покровском Голосеевском мужском монастыре, его закрыли на карантин. Об этом сообщил в ходе брифинга 22 апреля мэр Киева Виталий Кличко.

"Среди тех, у кого за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом – один монах Киево-Печерской лавры и 12 монахов Покровского Голосеевского мужского монастыря. В этом монастыре сейчас происходит дезинфекция всех помещений. И мы закрываем его на карантин", – сказал мэр.

Также Кличко уточнил общие данные по 97 инфицированным коронавирусом за минувшие сутки в Киеве, среди которых 10 медиков. Новые случаи инфицирования у: 34 женщин в возрасте от 22 до 83 лет и семи девушек до 17 лет; 52 мужчин от 18 до 85 лет и четырех ребят до 17 лет.

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Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:

Печерский +14

Шевченковский +3

Соломенский +8

Днепровский +9

Святошинский +10

Деснянский +10

Подольский +8

Голосеевский +15

Оболонский +4

Дарницкий +16

В больницы столицы госпитализировали 21 пациента. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

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За прошедшие сутки в Киеве выздоровели 6 человек. Всего в столице выписаны 39 киевлян, которые лечились от коронавируса. Новых летальных случаев нет.

Вместе с тем, как уже сообщалось, Киев приближается к отметке в тысячу инфицированных коронавирусом – на данный момент в городе уже 989 случаев COVID-19.

Напомним, ранее коронавирус был зафиксирован в Киево-Печерской лавре и Свято-Троицком Ионинском монастыре. Кроме того, от коронавируса в столице умер священнослужитель Свято-Успенской Почаевской лавры.

Подробнее о коронавирусе в Киеве и области, а также вспышке в общежитии в Вишневом смотрите в сюжете:

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