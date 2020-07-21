Коронавирус обнаружили в Киевсовете: заразился депутат

Александр Бродский заявил, что в горсовете многие не говорят, что подхватили вирус

В Киеве коронавирус подтвердился у депутата Киевсовета Александра Бродского.

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Делюсь с вами важной новостью – я получил положительный результат теста на COVID-19. Вместо замалчивания этого факта, как это делало и делает большинство политиков и сотрудников из Киевсовета, считаю важным сообщить об этом. Сейчас я нахожусь на самоизоляции. Чувствую себя хорошо", – написал Бродский.

Он призвал обратить внимание на свое самочувствие друзей и коллег, с которыми контактировал в последнее время.

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Ранее в столице было принято решение, что горсовет и его органы могут принимать решения в онлайн-режиме, однако в исключительных случаях, на время введения режима ЧС или ЧП в Киеве. При этом 7 июля Киевсовет собирался на заседание, на котором присутствовал и Бродский.

Отметим, что в Киеве число подтвержденных случаев COVID-19 превысило 7000. Всего зарегистрировано 7034 случая инфицирования коронавирусом, из которых за последние сутки – 73 случая.

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