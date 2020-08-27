Коронавирус продолжает атаковать Киев: за сутки заразились 220 человек

В Киеве число инфицированных коронавирусом увеличилось на 220 человек. Четыре человека умерли. Всего коронавирус унес жизни 178 киевлян. На сегодняшний день в столице уже 12 468 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
За сутки заболели:
- 109 женщин в возрасте от 18 до 84 лет;
- 101 мужчина в возрасте от 18 до 87 лет;
- 5 девочек от 1 года до 14 лет и 5 мальчиков от 6 лет до 15.
Заболели в том числе и 10 медиков.
Кличко уточнил, что в Киеве впервые такое большое количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали за прошедшие сутки 63 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за сутки 68 человек. Всего коронавирус преодолели 3975 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 35, в Деснянском – 30, в Подольском районе – 27 случаев.
Ранее сообщалось, что в Киевской области за сутки от коронавируса умерли шесть человек.
Также напомним, что в Украине до ноября продлили карантин.
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