Коронавирус продолжает атаковать Киев: за сутки заразились 220 человек

В Киеве число инфицированных коронавирусом увеличилось на 220 человек. Четыре человека умерли. Всего коронавирус унес жизни 178 киевлян. На сегодняшний день в столице уже 12 468 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

За сутки заболели:

109 женщин в возрасте от 18 до 84 лет;

101 мужчина в возрасте от 18 до 87 лет;

5 девочек от 1 года до 14 лет и 5 мальчиков от 6 лет до 15.

Заболели в том числе и 10 медиков.

Кличко уточнил, что в Киеве впервые такое большое количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали за прошедшие сутки 63 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

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Выздоровели за сутки 68 человек. Всего коронавирус преодолели 3975 жителей Киева.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 35, в Деснянском – 30, в Подольском районе – 27 случаев.

Ранее сообщалось, что в Киевской области за сутки от коронавируса умерли шесть человек.

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Также напомним, что в Украине до ноября продлили карантин.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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