Коронавирус продолжает атаковать школы Киева: где обнаружили COVID-19

В Киеве обнаружили новые случаи инфицирования коронавирусом среди педагогов. Об этом в пятницу, 19 июня, на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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"Отмечу, что появляются новые случаи заболевания коронавирусом и среди педагогов. В частности, за последнюю неделю по одному случаю обнаружили в школах №270, №212, №282 и в лицее № 51. А также в школе №235 и новый случай – в школе №197. Там везде заболели учителя. В школе № 308 коронавирусом заболел завуч. Там всех работников, поскольку много было контактных, отправили на самоизоляцию", – рассказал городской глава.

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Кличко отметил, что отмена обязательного внешнего независимого оценивания является взвешенным решением в нынешней эпидемиологической ситуации.

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Ранее сообщалось, что в Киеве директор школы, которая заразилась коронавирусом, знала о заболевании, но продолжала общаться с людьми и ходила на работу. Госпродпотребслужба города обратилась в правоохранительные органы по возбуждению в отношении директора уголовного производства.

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Напомним, что в Киеве по состоянию на 19 июня уже 4176 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За сутки коронавирус подтвердился у 92 человек.

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