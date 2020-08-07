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Коронавирус снова бьет антирекорды: в Киеве зафиксировали две новые вспышки

7 августа, 12:15

Наталья Руда Наталья Руда

В пекарне "Киевхлеба" заболели 37 человек

В Киеве за минувшие сутки зарегистрировали 186 новых случаев инфицирования коронавирусом, что является одним из самых высоких показателей за все время эпидемии. Об этом на брифинге 7 августа сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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На сегодня в Киеве уже 9178 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели:

  • 94 женщины в возрасте от 19 до 84 лет;
  • 81 мужчина в возрасте от 19 до 70 лет;
  • 7 девочек – от 2 до 16 лет и 4 мальчика от 1 года до 13 лет.

В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

За прошедшие сутки выздоровели 26 человек. Всего коронавирус преодолели 3163 жители Киева.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 47, в Деснянском – 30, в Святошинском районе – 20 случаев.

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Мэр также сообщил подробности двух новых вспышек заболевания в столице.

"На предприятии "Киевхлеб" – сначала трое работников пекарни №8 обратились к врачам с симптомами коронавируса. Тесты подтвердили у них COVID-19. После этого обследовали и протестировали весь коллектив – 77 работников. 37 человек оказались инфицированными. Цех-пекарню закрыли на карантин. Там осуществляют усиленную дезинфекцию. Все больные и контактные лица – на самоизоляции", – рассказал Кличко.

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Также в Соломенском районе заболел один из специалистов районного управления образования. На сегодня установили 62 человека, с которыми контактировал больной. У трех из них – подозрение на коронавирус.

Кличко снова отметил, что в городе могут ужесточить карантин.

"Некоторые страны уже объявили о второй волне болезни. Если у нас будет резкий всплеск заболевания, то не будет другого выхода, как вернуться к строгим ограничениям. Чтобы не допустить коллапса медицины и высокой смертности среди больных", - сказал городской глава.

Напомним, что в Украине на 7 августа – 1453 инфицированных за сутки.

Также смотрите подробнее о протестах из-за адаптивного карантина в стране:

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев карантин коронавирус

Источник: Сегодня

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