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Коронавирус в Киеве: 26 марта количество заболевших достигло 47 человек

26 марта, 19:15

Мила Князьская-Ханова

Сообщается о семи новых заболевших, среди них - 10-летний мальчик

В столице за 26 марта возросло количество киевлян, заболевших COVID-19, достигнув 47 человек, сообщает мэр Киева Виталий Кличко..

"Сегодня мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" еще 7 лабораторно подтвержденных случаев заболевания, вызванного коронавирусом. Заболели 4 женщины в возрасте от 22 до 39 лет, двое мужчин – 48 и 62 лет и десятилетний мальчик", – пишет мэр на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что двое пациентов госпитализированы в Александровской больнице столицы. Пятеро – на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей.

"Еще раз обращаюсь ко всем: соблюдайте ограничительных мер, ограничьте социальные контакты! Вирус агрессивный и распространяется быстро", – подытожил Виталий Кличко.

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Напомним, с 23 марта в столице усилены карантинные меры – общественный транспорт перевозит пассажиров только по специальным билетам. Детские площадки, школы, университеты, сады, ТРЦ, кинотеатры, спортивные комплексы в городе не работают. Также были отменены все массовые мероприятия и концерты.

Также закрыты на карантин ярмарки и рынки, "наливайки" и киоски, продающие еду. В частности, которые готовят шаурму.

Кроме того, Кабинет министров принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации по всей территории страны и продление карантина на 30 дней – до 24 апреля.

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