Коронавирус в Киеве: будут ли предоставлять медпомощь, если нет семейного врача

Власти уверяют, что медицинскую помощь будут оказывать всем

Столичные медики будут оказывать медицинскую помощь всем киевлянам, у кого есть подозрение или инфицирование коронавирусом, независимо от того, подписал ли человек декларацию с семейным врачем. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в ходе брифинга 26 марта.

"Если вы не подписали декларацию, а заболели и обратились с жалобой на высокую температуру, давление, сильную боль – врач вас осмотрит, проконсультирует, сделает тест и назначит лечение. А в случае необходимости – направит в один из семи определенных лечебных центров", - сказал Кличко.

Вместе с тем, те, у кого есть подписанная декларация, имеют право на бесплатные анализы, так как деньги за это платит государство. Также те, кто подписал декларацию, могут получить лекарства в рамках программы, которую финансирует город.

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При этом срок, в который можно подписать декларацию с семейным врачом, пока что неограничен.

Кроме того, по словам мэра, в городе на сегодня есть 380 аппаратов искусственной вентиляции легких. 93 из них – в больницах, определенных опорными для лечения больных коронавирусом. В столице подготовлено 7 базовых больниц для приема больных коронавирусом. Всего развернуто более 400 коек. В случае осложнения эпидемической ситуации город готов развернуть 7000 дополнительных кроватей.

Напомним, по состоянию на 12:00 26 марта в Киеве лабораторно подтверждены 40 случаев инфицирования коронавирусом.

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