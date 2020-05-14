Коронавирус в Киеве: число инфицированных превысило 2000 человек

В Киеве число инфицированных коронавирусом превысило 2000 человек. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на брифинге 14 мая.

Так, на сегодняшний день коронавирус подтвержден у 2012 человек, за время пандемии умерли 42 человека, двое из них – за минувшие сутки.

"Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилась еще на 52 человека. Среди них – 6 медиков. За прошедшие сутки в Киеве от коронавируса умерли два человека. Всего за это время – 42 летальных случая", – сказал Кличко

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Так, среди заболевших: 31 женщина в возрасте от 18 до 81 года и 4 девочки – от двух до шестнадцати лет. А также 15 мужчин от 23 до 80 лет и два мальчика, которым 12 и 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 6 пациентов. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 20 человек. Всего коронавирус преодолели 189 жителей столицы.

"Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 11, Днепровском – 8 и по 7 случаев в Деснянском и Голосеевском районах столицы", – подытожил мэр.

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В Киевской области на 14 мая – 1067 случаев, за время пандемии умерли 24 человека.

Всего в стране зафиксировано 16 847 случаев заболевания COVID-19. За сутки было обнаружено 422 новых зараженных, тогда как вчера, 13 мая, – 402. Болезнь подтверждена у 1172 детей и 3278 медиков. Всего в Украине исследовано 202 495 образцов методом ПЦР. В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 456 человек, из них 24 медработника. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

Отметим, что с 12 мая в Киеве ослабили карантин. Так, разрешили посещать парки и скверы, а также возобновить работу непродовольственным магазинам, парикмахерским и салонам красоты. Общественный транспорт пока что ездит по спецбилетам, при этом в городе наблюдаются масштабные пробки.

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