Коронавирус в Киеве: число инфицированных превысило 4000 человек

В столице уже 4026 подтвержденных случаев заболевания COVID-19

В Киеве количество жителей, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 41 человека. Об этом на брифинге 17 июня сообщил мэр города Виталий Кличко.

На сегодня в столице уже 4026 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели:

26 женщин в возрасте от 20 до 81 года

10 мужчин в возрасте от 25 до 75 лет

1 девочка, которой 7 лет, и 4 мальчика в возрасте от 1 до 6 лет.

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Заболели в том числе и трое медиков.

В больницы столицы госпитализировали 9 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 66 человек. Всего коронавирус преодолели 1230 жителей столицы.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе – 11 и в Голосеевском – 5 случаев.

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В Киеве 12% от всех больных коронавирусом жителей города – медики. Всего коронавирусом инфицированы 582 медика. Почти половина из них уже выздоровели.

Отметим, что с 15 июня Украина запустила международное авиасообщение, однако большинство стран Евросоюза оставляют ограничения для въезда. Как происходит восстановление регулярных полетов самолетов – смотрите в сюжете.

Ранее на традиционном совещании на Банковой президент Владимир Зеленский заявил, что Украина прошла первую волну эпидемии без больших потерь и ко второй уже будет более подготовлена.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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