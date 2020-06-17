Коронавирус в Киеве: число инфицированных превысило 4000 человек

В Киеве количество жителей, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 41 человека. Об этом на брифинге 17 июня сообщил мэр города Виталий Кличко.
На сегодня в столице уже 4026 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Заболели:
- 26 женщин в возрасте от 20 до 81 года
- 10 мужчин в возрасте от 25 до 75 лет
- 1 девочка, которой 7 лет, и 4 мальчика в возрасте от 1 до 6 лет.
Заболели в том числе и трое медиков.
В больницы столицы госпитализировали 9 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 66 человек. Всего коронавирус преодолели 1230 жителей столицы.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе – 11 и в Голосеевском – 5 случаев.
В Киеве 12% от всех больных коронавирусом жителей города – медики. Всего коронавирусом инфицированы 582 медика. Почти половина из них уже выздоровели.
Отметим, что с 15 июня Украина запустила международное авиасообщение, однако большинство стран Евросоюза оставляют ограничения для въезда. Как происходит восстановление регулярных полетов самолетов – смотрите в сюжете.
Ранее на традиционном совещании на Банковой президент Владимир Зеленский заявил, что Украина прошла первую волну эпидемии без больших потерь и ко второй уже будет более подготовлена.
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