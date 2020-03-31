Коронавирус в Киеве: число заболевших выросло до 107 человек

За минувшие сутки в столице число заболевших из-за коронавируса выросло до 107 человек. Об этом в ходе брифинга 31 марта сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Таким образом, за последние сутки было зафиксировано 5 новых случаев. Отметим, что в предыдущие сутки, 30 марта, было 20 новых больных.

Так, среди заболевших 1 50-летняя женщина-медик и 4 мужчин 45 от до 49 лет. Из них 1 пациент в Александровской больнице, еще 4 – на самоизоляции дома, они проходят лечение под контролем врачей.

Экспресс тестами в Киеве проверили 1090 человек. В лабораториях МОЗ исследованы 813 образцов, еще на исследовании – 218 образцов.

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"Мы начали тестирование всех пациентов с диагнозом воспаление легких, поскольку во многих случаях усложнением перенесенного заболевания является поражение легких!, – сообщил Виталий Кличко.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья Украины на 10:00 31 марта, в Украине официально подтверждено 549 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из которых восемь человек выздоровели и еще для 13 диагноз оказался смертельным. За прошедшие сутки зафиксировано 69 новых случаев.

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