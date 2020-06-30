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Коронавирус в Киеве: число зараженных превысило 5000 человек

30 июня, 09:13

Наталья Руда Наталья Руда

За сутки COVID-19 подтвердился у 57 человек

В Киеве число инфицированных за последние сутки людей увеличилось на 57 человек, тогда как на 29 июня за сутки было зафиксировано 45 новых случаев. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко.

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Так, на сегодняшний день уже 5037 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За сутки вирус подтвердился у:

  • 24 женщин в возрасте от 18 до 72 лет
  • 32 мужчин от 20 до 67 лет
  • восьмилетнего мальчика.

Заболели в том числе и 6 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 14 больных. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

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Выздоровели за минувшие сутки 11 киевлян. Всего коронавирус преодолели 1563 жителя Киева.

Больше случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 21, в Шевченковском – 16, в Деснянском районе – 10 случаев.

В тренде
Коронавирус в Киеве: Кличко рассказал, где больше всего заражений

Напомним, что на прошлой неделе городской глава Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице могут снова ограничить движение транспорта, если эпидемическая ситуация будет ухудшаться.

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Тем временем с 26 июня в Киевской области усилили карантин.

Также смотрите в сюжете, как украинцы живут на карантине:

Карантин в Украине: жизнь в режиме "онлайн"

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Киев коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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