Коронавирус в Киеве: что известно о новых случаях заражения

Среди заболевших 11 женщин в возрасте от 29 до 61 года и 9 мужчин - от 25 до 70 лет

Мэр Киева Виталий Кличко в понедельник, 30 марта, в ходе брифинга сообщил о новых случаях заражения короанавирусом, которые были зафиксированы в столице за минувшие сутки. Напомним, что инфицированы в Киеве на данный момент 102 человека, из которых 20 – за последние сутки.

Так, среди заболевших 11 женщин в возрасте от 29 до 61 года и 9 мужчин – от 25 до 70 лет. Один пациент госпитализирован в клиническую больницу № 4, трое – в городскую больницу № 9. Другие – лечатся дома на самоизоляции под контролем врачей.

"Из 20 случаев четыре – так называемые "семейные очаги". Когда заболели несколько членов семьи", – уточнил мэр.

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Кличко напомнил, что среди всех заболевших двое детей, еще два человека вылечились.

На сегодня в Александровской больнице находятся 38 пациентов с диагнозом коронавирус. В городской клинической больнице № 4 – 13 человек, в городской клинической больнице № 9 – 7. Другие лечатся дома на самоизоляции под контролем врачей.

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По количеству тех, кто заболел в районах столицы: Голосеевский район – 14 человек, Дарницкий – 13, Деснянский – 4, Днепровский – 2, Оболонский – 6, Печерский – 27 Подольский – 5, Святошинский – 8, Соломенский – 16 Шевченковский – 7.

Ранее сообщалось, что всего по состоянию на утро 30 марта в Украине официально подтверждено 480 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из которых шестеро человек выздоровели и еще для 11 диагноз оказался смертельным. За сутки зафиксировано 62 новых случая.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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