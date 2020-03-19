Коронавирус в Киеве: достаточно ли в аптеках парацетамола

В социальных сетях жители столицы сообщают, что парацетамола нет совсем

Киевляне сообщают в социальных сетях, что в городских аптеках заканчивается парацетамол. И в части столичных аптек жаропонижающее лекарственное средство уже отсутствует.

Горожане пишут, что во многих аптеках парацетамола нет вообще, а кое-где он только детский. В некоторых аптеках лекарство есть как в таблетках, так и в виде сиропа.

Сайт "Сегодня" поинтересовался в Киевской городской государственной администрации, достаточно ли этого лекарства в столице.

"С парацетамолом в городе все в порядке. Его отсутствия в коммунальных аптеках не наблюдается. Ситуация под контролем. Есть достаточный резерв и запас парацетамола и комбинированных препаратов. Их много – есть импортного производства, отечественного и чистый парацетамол. Отмечу, что сейчас раскупают больше всего чистого парацетамола отечественного производства – он более дешевый и народ его берет с удовольствием. Отмечу, что спрос на него в Киеве значительно увеличился, на 130% – если сравнивать с декабрем прошлого года, когда люди начали болеть простудными заболеваниями", – рассказала сайту "Сегодня" Татьяна Дмитренко, директор департамента маркетинга и закупок КП "Фармация". В тренде В Киеве из-за карантина закрывают ТЦ, рестораны, кафе и спортзалы (видео)

В частных аптеках также отмечают большой спрос на парацетамол – его активно раскупают горожане.

Ранее пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер сообщил, что при самолечении от коронавируса, который считается возбудителем пневмонии нового типа, жаропонижающее средство ибупрофен и содержащие его медицинские препараты следует заменить на парацетамол. Отметим, что лабораторно подтвержденных действенных препаратов от коронавируса пока нет, а всем заболевшим предоставляется симптоматическое лечение.

Напомним, на данный момент в Киеве подтверждены три случая инфицирования коронавирусом. Также в столице действует карантин.

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