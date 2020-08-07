Коронавирус в Киеве: к какой зоне карантина могут отнести столицу

За минувшие сутки в Киеве зарегистрировали 186 новых случаев инфицирования коронавирусом, что является одним из самых высоких показателей за все время эпидемии. Мэр Киева Виталий Кличко снова заявил, что в городе могут ужесточить карантин. Сайт "Сегодня" поинтересовался в Госпродпотребслужбе Киева, какие меры могут усилить в городе.

"Сегодня государственная комиссия должна принять решение, к какому уровню опасности относится Киев. Согласно расчетам, которые подготовил Киевский институт экономики, Киев относится к "зеленой зоне" и в ближайшее время будет в ней находиться", – сообщил сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

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Также он рассказал о текущей ситуации по Киеву.

"Мы имеем максимальное увеличение лабораторной диагностики. В столице работает более 15 лабораторий, которые проводят исследование на COVID-19. Сегодня фиксируется цифра от 5 до 6 тысяч исследований в день. Второй позитивный момент – у нас стабильный ежедневный показатель госпитализации людей с COVID-19 средней и тяжелой формы. Он колеблется от 10 до 25 на протяжении трех месяцев. И самое главное, что он не увеличивается. Если по Украине этот показатель очень высокий, то в Киеве такого не наблюдается. Еще один позитив – у нас стабильный показатель заполняемости коек в специализированных больницах. Поэтому в Киеве мы работаем исключительно по локальным вспышкам инфекции и в течении 24 часов их локализируем", – отмечает Олег Рубан.

Что же касается заявления мэра Киева о жестких ограничениях, то, по словам Олега Рубана, столичный градоначальник делает их вполне обосновано.

"Те локальные вспышки инфекции, которые мы сейчас фиксируем в Киеве, а это и общежития, и вузы, и предприятия, и другие организованные коллективы, вызваны тем, что их руководство попросту бездействует и не соблюдают карантин. Мы будем проводить локальные карантинные мероприятия по этим отдельным организациям. А те люди, которые там бездействуют, будут привлекаться в ответственности. В правоохранительные органы будут отправлены соответствующие заявления по 325 статье Уголовного Кодекса Украины. По-другому просто нельзя! Мы наблюдаем сегодня вспышки инфекции там, где вообще не соблюдается карантинный режим", – добавляет Олег Рубан.

Напомним, что в столице зафиксирована вспышка коронавиуруса среди работников пекарни "Киевхлеба".

Отметим, что в Киевской области – 78 новых случаев COVID-19 за сутки, что является антирекордом за все время эпидемии. Тем временем и в Украине за сутки также зарегистрировано антирекордное число инфицированных – 1453 человек.

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