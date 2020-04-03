Коронавирус в Киеве: как будут находить людей, которые общались с заболевшими

Мэр города призывает людей сообщать, с кем они контактировали в последние 14 дней

Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян, к которым будут обращаться специалисты мониторингового центра предотвращения распространения COVID-19, предоставлять им информацию о своих контактах за последние 14 дней.

"Мониторинговый центр предотвращения распространения COVID-19 совершил уже почти 500 телефонных контактов с целью контроля состояния здоровья людей, находящихся на самоизоляции. Если вы заболели, находились в контакте с больным, или вы – в группе риска, вам обязательно позвонят из центра, который создал город", – сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

Он призвал киевлян предоставлять информацию об их контактах за последние 14 дней.

"Нам нужно собрать эту информацию. Ведь таким образом мы сможем предупредить людей об опасном контакте и необходимость самоизоляции. И остановить распространение вируса", – добавил мэр.

Виталий Кличко отметил, что все общение с операторами Мониторингового центра абсолютно конфиденциально, а персональные данные полностью защищены.

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"Заранее подготовьтесь к разговору: вспомните свои контакты за последние 14 дней. От точности и честности ваших ответов зависит жизнь других киевлян. Мы должны бороться с распространением болезни вместе! Предоставляйте необходимую информацию, если к вам обращаются официальные органы", – подчеркнул мэр Киева.

Ранее жэр Киева Виталий Кличко жестко призвал жителей столицы соблюдать карантин и "не шастать" по городу без важной причины. Напомним, штрафы за нарушение карантина угрожают, в частности, людям, которые инфицированы этим опасным вирусом. Если такой человек покинул место обсервации, он должен заплатит от 17 тыс. до 34 тыс. гривен. Если нарушение карантинных мер привело к гибели людей или другим тяжким последствиям, то нарушителям "светит" тюрьма на срок от 5 до 8 лет.

В столице и Киевской области режим ЧС и карантин продлятся по меньшей мере до 24 апреля. Смотрите в сюжете, почему украинцы массово нарушают карантин:

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