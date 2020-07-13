Коронавирус в Киеве: Кличко объяснил, почему после выходных изменилась статистика

По словам мэра, в выходные меньше людей обращаются к медикам и сдают тесты, также не работают частные лаборатории

Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, почему на фоне высоких суточных показателей инфицирования коронавирусом, которые наблюдались на прошлой неделе, статистика на этой неделе за минувшие сутки показывает спад заболеваемости – 56 случаев. Об этом он рассказал на брифинге 13 июля.

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"Если проанализировать статистику, в выходные дни существенно уменьшается количество выявленных больных. Почему? Как говорят специалисты, в выходные меньше людей обращаются к медикам и сдают тесты. Также сегодня почти 50% исследований делают в частных лабораториях, которые в выходные не работают", - сказал Кличко.

Он уточнил, что за минувшие сутки среди новых случаев инфицирования четыре – у медиков.

Всего же среди новых инфицированных:

21 женщина в возрасте от 21 до 75 лет

31 мужчина от 19 до 80 лет

одна девочка, которой 12 лет, и 3 мальчика от 4 до 17 лет.

В медучреждения столицы госпитализировали 9 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

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За прошедшие сутки выздоровел 51 человек. Всего коронавирус преодолели 2109 жителей Киева.

Больше случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе – 13, в Шевченковском – 11, в Днепровском районе – 7 случаев.

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Напомним, что накануне в Киеве зафиксировали вспышку коронавируса в студенческом общежитии Национального университета технологий и дизайна (КНУТД), расположенном на улице Бойчука.

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Отметим, что на фоне карантина в столице и пригородах продолжают закрывать ночные клубы за нарушения.

Также смотрите в видео, безопасно ли в условиях карантина посещать рестораны:

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