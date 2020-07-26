Коронавирус в Киеве: Кличко рассказал, где обнаружили больше всего заражений (карта)

За последние сутки, 25 июля, в Киеве обнаружили 95 новых заражений коронавирусом.

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Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко у себя в Facebook, общее количество случаев заболевания COVID-19 в городе достигло 7620.

"Среди заболевших 40 женщин в возрасте от 18 до 82 лет, 49 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет. Шесть мальчиков от трех до 14 лет. Заболели в том числе и двое медиков", – написал он.

Кроме того, 10 пациентов госпитализировали, все остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Кличко отметил, что больше всего случаев заболевания зафиксировали в Деснянском районе – 18. В Шевченковском – 13 случаев, а в Печерском районе – 11.

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Напомним, накануне в столице был зафиксирован один из самых высоких суточных показателей заболеваемости за все время пандемии.

Кроме того, недавно Украина перешла к новой форме подсчета смертей от коронавируса. Теперь это будут определять только по данным вскрытия.

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