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Коронавирус в Киеве: Кличко встревожен динамикой

11 апреля, 11:29

Руслан Ровик

За сутки в Киеве обнаружили еще 48 случаев инфицирования COVID-19

За минувшие сутки число киевлян, инфицированных коронавирусом, увеличилось на 48 человек и выросла до 396 человек.

Об этом говорится в сообщении на официальной Facebook-странице столичного градоначальника Виталия Кличко.

"Число киевлян, заболевших коронавирусом, за прошлые сутки увеличилось на 48 человек. За минувшие сутки в столице еще один случай, к сожалению, летальный. В целом, в Киеве уже 396 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - заявил мэр.

По данным Кличко, среди заболевших за последние сутки оказалось:

- 20 женщин в возрасте от 21 до 82 лет, а также три девочки – трех, 11 и 15 лет;

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- 24 мужчины в возрасте от 20 до 82 лет и 12-летний мальчик.

Среди заболевших за минувшие сутки оказались пятеро медиков. В больницы доставили 24 пациентов, остальные лечатся дома, на самоизоляции, под контролем медиков.

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"Я еще раз обращаюсь ко всем: не приуменьшайте угрозу, не игнорируйте правила! И напомню: на этих выходных, для контроля за выполнением ограничений, стражи порядка будут нести усиленную службу", - заявил он.

По словам киевского мэра, на выходных увеличат количество нарядов полиции для патрулирования в парках и скверах, в публичных местах Киева.

"Потому не идите туда, где вас могут оштрафовать. Оставайтесь дома! Не подвергайте опасности себя и своих близких", – резюмировал он.

Напомним, накануне власти ряда областей Украины в связи с распространением коронавирусной инфекции заявили об ужесточение карантина и введении "комендантского часа". В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что именно благодаря карантинным мерам удается сдерживать вирус.

Ранее исполняющий обязанности главы Киевской ОГА Василий Володин заявил, что если люди в выходные и праздничные дни не будут соблюдать ограничительные меры, то карантин может затянуться до осени.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев инфекция Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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