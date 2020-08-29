Українська
$ 27,46
32,43
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Коронавирус в Киеве: количество новых заболевших продолжает увеличиваться

29 августа, 11:18

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

За сутки в столице инфекцию выявили у 265 людей

В Киеве продолжает увеличиваться количество заболевших коронавирусом. За сутки коронавирус был выявлен у 265 человек, из них 19 – дети. 6 больных умерли, всего же с начала эпидемии умерло 193 киевлянина. На сегодня в столице 12 984 подтвержденных случаев COVID-19.

Реклама

Об этом сообщил мер столицы Виталий Кличко.

Заболели за сутки:

129 женщин в возрасте от 19 до 78 лет;

117 мужчин в возрасте от 19 до 81 лет;

Реклама

10 девочек от 4 до 17 лет и 9 мальчиков от 2 лет до 12.

Также инфицировались 11 медиков. Из заболевших 48 человек попали в больницы, остальные лечатся дома под контролем врачей.

В тренде
В Киевской области от коронавируса умерли шесть человек: власти пригрозили ужесточением карантина

Выздоровели за сутки 159 человек, а всего с начала эпидемии – 4 229 жителя столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 50. В Днепровском – 40. И в Деснянском районе – 34 случая.

Реклама

По всей Украине, тем временем, обновился рекорд по количеству новых больных – по состоянию на 29 августа COVID-19 диагностировали у 2481 гражданина страны.

Напомним, по состоянию на 28 августа в Киеве зафиксировано 12 719 инфицированных коронавирусом, из которых за сутки – 251. Кроме того, коронавирус унес жизни 187 человек. Девять человек умерли за сутки, что является самым высоким показателем за все время эпидемии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

С гигантского флагштока в центре Киева сняли новый флаг: что произошло (фото)
С гигантского флагштока в центре Киева сняли новый флаг: что произошло (фото)Происшествия
Киев и пригород накрыли дожди: появились видео и фото подтоплений
Киев и пригород накрыли дожди: появились видео и фото подтопленийДругие новости
В центре Киева со здания известных архитекторов обрушились балконы (фото)
В центре Киева со здания известных архитекторов обрушились балконы (фото)Другие новости
Киевляне сняли на видео
Киевляне сняли на видео "танец молний" в ночном небе над городомДругие новости
На Киев и область надвигается гроза: синоптики предупредили об опасности
На Киев и область надвигается гроза: синоптики предупредили об опасностиДругие новости
Ремонт символа Независимости: о плитку на Майдане можно сломать ноги, а колонна поросла деревьями
Ремонт символа Независимости: о плитку на Майдане можно сломать ноги, а колонна поросла деревьямиВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять