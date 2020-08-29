Коронавирус в Киеве: количество новых заболевших продолжает увеличиваться

За сутки в столице инфекцию выявили у 265 людей

В Киеве продолжает увеличиваться количество заболевших коронавирусом. За сутки коронавирус был выявлен у 265 человек, из них 19 – дети. 6 больных умерли, всего же с начала эпидемии умерло 193 киевлянина. На сегодня в столице 12 984 подтвержденных случаев COVID-19.

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Об этом сообщил мер столицы Виталий Кличко.

Заболели за сутки:

129 женщин в возрасте от 19 до 78 лет;

117 мужчин в возрасте от 19 до 81 лет;

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10 девочек от 4 до 17 лет и 9 мальчиков от 2 лет до 12.

Также инфицировались 11 медиков. Из заболевших 48 человек попали в больницы, остальные лечатся дома под контролем врачей.

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Выздоровели за сутки 159 человек, а всего с начала эпидемии – 4 229 жителя столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 50. В Днепровском – 40. И в Деснянском районе – 34 случая.

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По всей Украине, тем временем, обновился рекорд по количеству новых больных – по состоянию на 29 августа COVID-19 диагностировали у 2481 гражданина страны.

Напомним, по состоянию на 28 августа в Киеве зафиксировано 12 719 инфицированных коронавирусом, из которых за сутки – 251. Кроме того, коронавирус унес жизни 187 человек. Девять человек умерли за сутки, что является самым высоким показателем за все время эпидемии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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