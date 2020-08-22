Коронавирус в Киеве не отступает: где обнаружили больше всего новых заражений (карта)

В Киеве, который отнесли к "желтой" зоне карантина, за прошлые сутки, 21 августа, зафиксировали 179 новых случаев заражения коронавирусом, из них 16 пациентов – дети. Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко в Telegram.

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Глава столицы отметил, что в Киеве впервые за сутки умерли семь больных COVID-19. Всего коронавирус унес жизни 165 киевлян.

Общее число заражений в городе достигло 11 507.

"Заболели: 100 женщин в возрасте от 21 до 79 лет, 63 мужчины в возрасте от 19 до 92 лет, пять девочек от двух до 14 лет и 11 мальчиков от одного месяца до 8 лет. Заболели в том числе и шестеро медиков. В больницы столицы попали 24 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей", – написал он

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По данным Кличко, выздоровели за минувшие сутки 76 человек. Всего коронавирус преодолели 3682 жителя Киева.

Больше всего заражений обнаружили в Оболонском районе – 35, в Дарницком – 27 и в Днепровском районе – 25 случаев.

Напомним, по состоянию на утро 22 августа в Украине зафиксировали 2328 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавируса (102 971 с начала эпидемии). На первом месте по динамике заболеваемости COVID-19 сегодня Харьковская область, в которой выявили 291 новый случай. Это также рекорд за все время эпидемии. На втором месте – Одесская область (+210). Много заболевших в Черновицкой (+208), Тернопольской (+206) и Львовской (+172) областях.

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