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Коронавирус в Киеве не отступает: Кличко рассказал, где больше всего зараженных (карта)

31 августа, 11:46

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

За последние сутки COVID-19 заболели 17 детей

В Киеве снова выросло количество новых зараженных коронавирусом. За 30 августа COVID-19 диагностировали у 277 человек, тогда как за предыдущие сутки их было 109. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.

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По данным главы города, вчера шесть заболевших умерли, всего коронавирус унес жизни 208 киевлян. На сегодня в столице уже 13370 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

"Заболели: 138 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 122 мужчины в возрасте от 18 до 77 лет, 12 девочек от двух до 17 лет и пять мальчиков от восьми лет до 13. Заболели в том числе и девять медиков. В больницы столицы попали 32 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей", – написал Кличко.

Выздоровели прошедшие сутки 20 человек. Всего коронавирус преодолели 4339 жителя Киева.

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Больше всего случаев заболевания зафиксировали в Деснянском районе – 63, в Дарницком – 38, а в Оболонском и Соломенском районах – по 33 случая.

Напомним, недавно под Киевом из-за коронавируса закрыли роддом. Заражение подтвердили у пациентки, которая поступила с угрозой прерывания беременности.

Также сообщалось, что в Украине за прошлые сутки, 30 августа, выявили 2141 новый случай COVID-19. С начала эпидемии инфекцию обнаружили у 121 215 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Киев эпидемия заражение коронавирус
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