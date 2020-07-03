Коронавирус в Киеве не сбавляет обороты: за сутки заразились более 100 человек

По состоянию на 3 июля в столице уже 5347 подтвержденных случаев заболевания COVID-19

В Киеве последние несколько дней число инфицированных коронавирусом составляет более 100 человек в сутки. Как сообщил на брифинге 3 июля мэр столицы Виталий Кличко, за последние сутки коронавирус подтвердился у 105 человек, среди них пять медиков. Один человек умер.

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На сегодня в столице уже 5347 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели:

57 женщин в возрасте от 20 до 84 лет

40 мужчин в возрасте от 20 до 94 лет

3 девочки в возрасте от 5 до 13 лет и 5 мальчиков – от 2 до 15 лет.

В медучреждения столицы госпитализировали 15 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. За прошедшие сутки выздоровел 91 человек. Всего коронавирус преодолели 1733 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 23, в Дарницком – 18, в в Соломенском и Деснянском районах – по 13 случаев.

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Кличко уточнил, что в городе увеличат количество тестирований COVID-19, поскольку все больше людей обращаются к медикам с симптомами коронавируса. Например, только за последние сутки в столице сделали почти 5000 тестов методами ПЦР и ИФА. В частности, за весь период "Киевский лабораторный центр МЗ Украины" сделал почти 44 тыс. исследований ПЦР-тестов.

Показатель тестирования в столице сегодня – самый высокий в Украине и составляет более 74 тесты на 100 000 жителей города.

Отметим, что на 3 июля всего в Украине COVID-19 заболели 46 763 человека. 1212 зараженных скончались от инфекции (27 человек умерли за последние сутки). А победить болезнь удалось 20 558 украинцам (505 за последние сутки).

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Кроме того, на прошлой неделе городской глава Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице могут снова ограничить движение транспорта, если эпидемическая ситуация будет ухудшаться.

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