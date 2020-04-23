Коронавирус в Киеве: почему болезнь так сложно поддается лечению

В Киеве по состоянию на 23 апреля от СOVID-19 излечились 45 человек. И хотя по сравнению с данными предыдущего дня, выздоровших – на 15 человек больше, киевляне все равно озадачены, почему лечение продвигается не столь эффективно, как того ожидают жители города. Все дело в том, что COVID-19 по-прежнему мало изучен, но при этом очень заразен, рассказал мэр столицы Виталий Кличко, отвечая на вопрос о небольшом количестве тех, кто уже выздоровел в столице.

"Вирус COVID-19 – очень агрессивная и не до конца изученная болезнь. Лекарства от которой до сих пор нет, как и нет вакцины. Медики применяют различные препараты. Одни работают. Другие – менее эффективны. Поэтому и лечится коронавирус очень сложно и долго. По данным специалистов, в среднем процесс лечения длится 20 дней. Есть и случаи, когда человек болел 37 дней. 20 дней назад в Киеве было зарегистрировано 160 больных. А сегодня их – более тысячи! Так сколько еще пройдет времени, пока все поправятся?" – отметил мэр Киева.

По его словам, чтобы убедиться, что человек уже поборол вирус, врачи проводят два ПЦР-теста. Китайские и итальянские специалисты в свое время тоже начали так делать. Потому что оказалось, что один тест не может точно показать, что вируса в организме уже нет. А человек в это время может оставаться заразным.

"У половины людей, которые переболели COVID-19, вирус сохраняется в организме от одного до восьми дней, даже после исчезновения всех симптомов. И такая ситуация с медленным выздоровлением не только в столице. Из более 7000 больных в Украине, выздоровели 505 пациентов. Поэтому мы и призываем людей предохраняться. Вирус – агрессивный и опасный. И лечится слишком сложно", – подчеркнул Виталий Кличко.

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Напомним, по словам главврача Александровской больницы, сейчас в инфекционный отделениях заканчиваются места. Кроме того, лечебному учреждению подарили специальную "мобильную палату" для транспортировки больних коронавирусом.

А недавно жителя Житомира, у которого впервые в городе обнаружили коронавирусную инфекцию, выписали из больницы. Он известен в соцсетях как Вадим Оптимист. После выписки, по словам житомирянина, он отправился за город на 14-дневную самоизоляцию.

"За это время было очень много отзывов, люди благодарят за то, что я пытаюсь вести блог, за то, что это все позитивно, оптимистически. Я считаю, что лучшее лекарство от коронавируса – это, в первую очередь, наша вера в то, что мы победим его. Мы проходили и не это, поверьте, и это мы тоже пройдем", – заявил Вадим.

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