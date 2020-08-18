Коронавирус в Киеве пошел на спад: где больше всего инфицированных

За сутки заболевание подтвердили у 88 человек, один пациент умер

После антирекордных показателей заболеваемость коронавирусом в Киеве пошла на спад. Так, за последние сутки COVID-19 подтвердился у 88 человек, один человек умер.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Всего за время пандемии умерли 155 человек, 10 730 человек заболели.

За сутки заболевание подтвердили у:

47 женщин в возрасте от 18 до 70 лет;

34 мужчин в возрасте от 20 до 79 лет;

2 девочек – 11 и 14 лет и 5 мальчиков от 5 до 17 лет.

Заболели в том числе и четверо медиков.

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В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за прошедшие сутки 75 киевлян. Всего коронавирус преодолели 3455 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 17, в Голосеевском 13, в Святошинском и Днепровском районах – по 11 случаев.

Напомним, что с 17 августа в Киеве действует "желтая" зона карантина, в связи с чем были ужесточены ограничения в различных сферах.

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Также мы писали, что в Киевской области в связи с эпидемиологической ситуацией ограничивают проведение религиозных праздников.

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