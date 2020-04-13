Коронавирус в Киеве: предприятия, где найдут заболевших, будут отправлять на самоизоляцию

На субъектах хозяйствования, в трудовых коллективах которых выявлены больные COVID-19, могут вводить противоэпидемические ограничительные меры сроком на 14 календарных дней. Такое решение зафиксировали в протоколе № 22 Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает КГГА.

Так, если, например, если кто-то заболел на промышленно предприятии, которое находится в Киеве – весь коллектив (отдел, цех и т.п.), теоретически мог контактировать с больным. Поэтому коллег заболевшего отправят на самоизоляцию с обязательным наблюдением врачей на 14 дней.

Для каждого предприятия или учреждения будут составлять отдельный план ликвидации очага инфекционного заболевания. Отметим, что решение постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций являются обязательными для всех предприятий, учреждений и организаций, расположенных в городе Киеве.

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Нарушение условий карантина, правил противоэпидемических мероприятий и санитарного законодательства влечет за собой административную и уголовную ответственность. Нижний порог штрафа составляет 17 000 гривен.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны тщательно подойти к вопросу ослабления ограничительных мер по борьбе с распространением нового коронавируса, чтобы избежать повторных вспышек.

Согласно последним данным, в мире подтверждено более 1,85 млн случаев заражение коронавирусом, умерло более 114 тысяч человек.

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