Коронавирус в Киеве продолжает ставить антирекорды: Кличко озвучил статистику по районам

За сутки инфицированы 118 человек, общее число заболевших приближается к 6000

В Киеве за сутки коронавирус подтвердили у 118 человек, из них четверо – медики. Об этом на брифинге 10 июля сообщил мэр города Виталий Кличко.

Реклама

На сегодня в Киеве уже 5990 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За сутки заразились:

61 женщина в возрасте от 19 до 93 лет

48 человек в возрасте от 18 до 84 лет

4 девочки в возрасте от 1 до 6 лет и 5 мальчиков – от 6 до 14 лет.

В медучреждения столицы госпитализировали 17 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 71 человек. Всего коронавирус преодолели 2033 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 24, в Святошинском – 17, в Дарницком районе – 16 случаев.

Реклама

В тренде Большой ремонт дорог: где в Киеве заменят асфальт и обустроят велодорожки

Кличко отметил, что в Киеве болеет много детей. Всего за весь период заболели 464 ребенка. 183 из них – только за последние четыре недели. В больницах сегодня находится 21 маленький пациент.

Также мэр уточнил, что самому младшему из пациентов в Киеве было всего несколько дней, когда у него нашли коронавирус. Больше всего болеют дети в возрасте от 5 до 14 лет.

Напомним, что на 10 июля в Украине заболевание за сутки диагностировали у 819 украинцев. Но есть и позитивные новости – в стране зафиксировали новый рекорд по числу выздоровевших за сутки – 1016 человек. Всего в стране коронавирус подтвердили у 52 043 человек.

Реклама

Также новости "Сегодня" сообщали, что в столице протестовали врачи:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама