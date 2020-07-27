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Коронавирус в Киеве: сколько людей заразились после вспышек в монастыре и общежитии

27 июля, 10:04

Наталья Руда Наталья Руда

За сутки зарегистрированы 70 случаев заболевания

В Киеве, после новых вспышек коронавируса, по состоянию на 27 июля зафиксировано 7690 случаев заболевания COVID-19, из которых за сутки – 70 случаев. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

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За сутки инфицировались:

  • 25 женщин в возрасте от 22 до 63 лет
  • 39 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет
  • 3 девочки от 6 до 9 лет и 3 мальчика от 3 до 8 лет.

В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 13, в Дарницком – 12 и в Соломенском районе – 9 случаев.

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Напомним, что ранее вспышки коронавируса обнаружили в Свято-Феодосиевском ставропигиальном мужском монастыре, а также в общежитии Института спецсвязи и защиты информации Национального технического университета "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского" (НТУУ "КПИ").

Новая вспышка коронавируса в студенческом общежитии Киева

Ранее сообщалось, что в Украине на 27 июля подтверждены 65 656 случаев инфицирования коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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