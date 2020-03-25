Коронавирус в Киеве: столичные медики получат возможность ночевать в отелях

Как говорят в КГГА, при режиме работы в условиях ЧС доктора и медицинские сестры не имеют возможности ездить домой

Медицинских работников столицы, которые ежедневно спасают жизни и здоровье киевлян, будут селить в столичные отели, хостелы и в съемные квартиры возле больниц. Так ли это, мы узнавали в Киевской городской государственной администрации.

Там отмечают, что столичный отельный бизнес выразил желание помочь властям с решением этой проблемы.

"Пока не буду называть столичные отели и компании, но у нас есть договоренность, что нам будет предоставлено достаточно большое количество койко-мест, где бы наши медицинские работники могли отдыхать после работы, недалеко от больниц. При режиме работы в условиях чрезвычайной ситуации доктора и медицинские сестры не имеют возможности ездить домой. Также они и не хотят ездить домой, поскольку являются потенциальными разносчиками болезни. А у всех дома есть маленькие дети и пожилые родственники. Поэтому мы предоставим им такую возможность для отдыха. Пока они в отелях и хостелах не живут, поскольку нет такой необходимости, но такая возможностью у них появится – договоренности уже есть", – рассказал сайту "Сегодня" Николай Поворозник, первый замглавы КГГА. В тренде Как работает транспорт по спецпропускам в Киеве: эксперимент "Сегодня" (видео)

Как сообщалось ранее, в Киевской области также растет число инфицированных коронавирусом. При этом в Ирпене с подозрением на COVID-19 госпитализировали беременную женщину.

Кроме того, в международном аэропорту "Борисполь", который на сегодняшний день единственный работающий в стране, проводят экспресс-тесты прибывшим из-за границы пассажирам.

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