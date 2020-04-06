Коронавирус в Киеве: в городе появились бригады медиков, которые делают анализы у людей на дому

Врачи работают в спецкостюмах и приезжают по направлению семейных врачей

В столице начали работать мобильные бригады, которые тестируют киевлян на COVID-19 дома. Мобильные медицинские бригады берут образцы биологических материалов от пациентов с подозрением на коронавирус и проверяют их методом экспресс-тестирования и полимеразной цепной реакции (ПЦР), сообщает КГГА.

На сегодняшний день такие бригады созданы во всех районах. Многие из них уже успели осуществить выезды и сделать анализы. Медработники оснащены средствами индивидуальной защиты и тестами для экспресс-тестирования, сумками-холодильниками, комплектами для забора образцов, дезрастворами и антисептиками, пакетами для утилизации средств индивидуальной защиты.

Такие бригады выезжают к человеку с подозрением на инфицирование коронавирусной болезнью исключительно при условии определения такой необходимости врачом, который наблюдает за состоянием пациента.

"Это не служба такси, по вашему требованию привезет вам домой медика, который сделает анализ. Прошу отнестись к этому с пониманием и придерживаться простого, но совершенно "рабочего" правила: заболели – оставайтесь дома и немедленно позвоните своему врачу, предоставив ему возможность позаботиться о вашем здоровье" – сообщил замглавы КГГА Николай Поворозник.

Для медиков, которые работают в бригадах, организованы обучение и подготовлены подробные видео-инструкции по забору биоматериала от больных с подозрением на COVID-19 и с одевания комплектов противоэпидемического одежды для биозащиты.

В тренде Коронавирус в Киевской области: где больше всего зараженных

Отметим, по состоянию на 6 апреля в Киеве жертвами коронавируса стали уже четыре человека. За прошедшие сутки еще 22 киевлянина заболели коронавирусом.Сейчас в городе инфицированы 267 человек, выздоровели 12 человек.

Напомним, в Киеве с 6 апреля снова ужесточили карантин. В частности, на пунктах въезда в столицу должен обязательно проводиться температурный скрининг. Также нельзя посещать парки, скверы, на улице можно ходить только поодиночке или вдвоем. Кроме того, в общественных местах нужно ходить только в маске и соблюдать дистанцию.

Подробнее о том, в каком случае делают тест на коронавирус и где его пройти – смотрите нашем в сюжете:

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