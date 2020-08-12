Коронавирус в Киеве вновь пошел в рост: сколько инфицированных за сутки

В Киеве снова наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. За сутки подтверждены 182 новых случая, всего же по состоянию на 12 августа в городе зарегистрировано уже 9869 случаев.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Заболели:
- 86 женщин в возрасте от 19 до 85 лет;
- 83 мужчины в возрасте от 19 до 82 лет;
- 8 девочек от 2 до 13 лет и 5 мальчиков от 2 до 14 лет.
Заболели в том числе и пятеро медиков.
В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
За прошедшие сутки выздоровел 31 человек. Всего коронавирус преодолели 3278 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 39, в Деснянском – 24, в Соломенском и Оболонском районах – по 21 случаю.
Напомним, что на прошлой неделе в Киеве был побит антирекорд по заболеваемости коронавирусом за сутки – были подтверждены 200 случаев, однако потом динамика по COVID-19 начала снижаться.
О ситуации с распространением коронавируса в Украине смотрите в сюжете:
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