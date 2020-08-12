Коронавирус в Киеве вновь пошел в рост: сколько инфицированных за сутки

Всего в столице на 12 августа зарегистрировано 9869 случаев

В Киеве снова наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. За сутки подтверждены 182 новых случая, всего же по состоянию на 12 августа в городе зарегистрировано уже 9869 случаев.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Заболели:

86 женщин в возрасте от 19 до 85 лет;

83 мужчины в возрасте от 19 до 82 лет;

8 девочек от 2 до 13 лет и 5 мальчиков от 2 до 14 лет.

Заболели в том числе и пятеро медиков.

В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

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За прошедшие сутки выздоровел 31 человек. Всего коронавирус преодолели 3278 жителей Киева.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 39, в Деснянском – 24, в Соломенском и Оболонском районах – по 21 случаю.

Напомним, что на прошлой неделе в Киеве был побит антирекорд по заболеваемости коронавирусом за сутки – были подтверждены 200 случаев, однако потом динамика по COVID-19 начала снижаться.

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О ситуации с распространением коронавируса в Украине смотрите в сюжете:

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