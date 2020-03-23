Коронавирус в Киеве: за 23 марта – четыре новых случая

В понедельник 23 марта Киев получил еще 4 лабораторно подтвержденных случая на COVID-19. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Сегодня днем ​​мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" еще 4 лабораторно подтвержденных случая заболевания, вызванных коронавирусом", – сообщил мэр столицы.

Среди новых 4 случаев – 17-летняя девушка, которая вернулась с учебы в Лондоне, 53-летняя женщина, которая контактировала с больным в Киевской области. Женщина в возрасте 28 лет – вернулась из Австрии. И 21-летний юноша, который контактировал с больным родственником.

Двое пациентов находятся в Александровской больнице. А двое – на самоизоляции лечатся дома под контролем врачей.

"Сегодня, когда в Украине спецрейсами из-за границы возвращаются десятки тысяч украинцев, – мы получаем угрозу возможного быстрого распространения инфекции. Я обращаюсь к МВД усилить контроль за соблюдением киевлянами суровых ограничительных мер, особенно теми, которые прибывают в страну. А также – выполнение предприятиями и учреждениями мероприятий по организации дистанционной работы сотрудников. Мы должны максимально ограничить количество социальных контактов! ", – отметил Виталий Кличко.

Отметим, что общее количество заболевших в Киеве, по данных разных официальных источников, несколько отличается.

Так, 23 марта утром, ссылаясь на данные Киевского городского лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, городской глава сообщил, что за минувшие сутки столица получила 14 лабораторно подтвержденных случаев заболевания. Таким образом, в столице на 23 марта уже 24 больных COVID-19. Соответственно, сейчас мэр столицы заявил о 28 подтвержденных случаях заболевания в Киеве.

В то же время, Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ) сообщал, что в столице зафиксировано 20 новых случаев инфицирования, а всего заболевших в Киеве – 29 человек.

Также мы сообщали, что самолет из Китая доставил в Украину тесты на коронавирус и средства индивидуальной защиты:

Уже 23 марта в регионы отправят тесты на коронавирус и средства индивидуальной защиты из Китая. Самолет ВСУ доставил из Гуанчжоу диагностические системы, маски, дезинфекторы и аппараты искусственной вентиляции легких.

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