Коронавирус в Киеве: за сутки выздоровело рекордное число людей

В Киеве за сутки от коронавируса излечилось рекордное число людей – 160. Вместе с тем также за сутки подтвердили 76 случаев инфицирования. Об этом 17 июля сообщил мэр столицы Виталий Кличко на брифинге.
"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 76 больных. На сегодняшний день в столице уже 6689 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – сказал городской глава.
Среди заболевших:
- 26 женщин в возрасте от 18 до 83-х лет и 5 девочек от 11 месяцев до 13-ти лет
- 42 мужчин в возрасте от 18 до 84-х лет и трое мальчиков – от трех месяцев до трех лет.
В больницы столицы госпитализировали семь пациентов. Другие – на самоизоляции под контролем врачей.
"Выздоровели за минувшие сутки 160 человек. Это наибольшее число за весь период пандемии. Всего коронавирус преодолели 2320 жителей Киева. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 13, в Деснянском – 11, в Соломенском и Шевченковском районах – по 9 случаев", - уточнил Кличко.
Напомним, что с 17 июля в Киевской области ужесточили карантин.
Ранее сообщалось, что число инфицированных коронавирусом в Украине превысило 57 тысяч.
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