Коронавирус в Киеве: за сутки заразились 77 человек, среди них 15 медиков

На сегодняшний день в столице уже 3210 подтвержденных случаев заболевания COVID-19

В Киеве за минувшие сутки количество людей, у которых лабораторно подтвердили коронавирус, увеличилась еще на 77 человек. Среди них 15 медиков. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в четверг, 4 июня, на своих страницах в социальных сетях.

Заболели:

39 женщин в возрасте от 22 до 78 лет

26 мужчин в возрасте от 24 до 82 лет

9 девочек от 1 до 17 лет и 3 мальчика: одному из них 2 года, двум – по 13 лет.

В больницы столицы госпитализировали 11 больных. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем медиков. Выздоровели за минувшие сутки 93 жителя столицы.

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На сегодняшний день в столице уже 3210 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Всего коронавирус преодолели 849 киевлян.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 15. В Подольськом – 12. В Шевченковском районе – 10 случаев.

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Отметим, что с 1 июня в столице открылись детские сады, спортивные комплексы и залы, фитнес-центры (кроме бассейнов), детско-юношеские спортивные школы. Возобновили работу также учреждения высшего и профессионально-технического образования для выпускников и абитуриентов. При этом, согласно требованиям Минздрава, Киев не был готов к очередному ослаблению карантина.

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Напомним, в Украине с 5 июня ослабят ряд ограничительных мер.

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