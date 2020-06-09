Коронавирус в Киеве замедлил темпы: сколько людей заразились за сутки

За сутки COVID-19 подтвердили у 33 жителей столицы

В Киеве количество людей, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось на 33 человека. Среди них один медик. Двое больных умерли. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко на своих страницах в социальных сетях.

Заболели:

20 женщин в возрасте от 19 до 82 лет;

12 мужчин от 19 до 73 лет;

1 мальчик, которому 9 лет.

В больнице госпитализировали 5 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем медиков.

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Больше всего случаев инфицирования за прошедшие сутки обнаружили в Святошинском районе – 7, в Оболонском и Подольском районах – по 5.

Выздоровели за минувшие сутки 37 киевлян. Всего коронавирус преодолели 925 жителей столицы. На сегодняшний день в Киеве уже 3523 подтвержденных случая заболевания COVID-19. За период пандемии от коронавируса умерли 79 человек.

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Отметим, что на 8 июня коронавирус за сутки подтвердили у 72 жителей столицы, на 7 июня – у 43, на 6 июня – у 83 человек.

Также сообщалось о вспышке коронавируса в детском саду в Броварах. Подробнее об инциденте смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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