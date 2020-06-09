Коронавирус в Киеве замедлил темпы: сколько людей заразились за сутки

В Киеве количество людей, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось на 33 человека. Среди них один медик. Двое больных умерли. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко на своих страницах в социальных сетях.
Заболели:
- 20 женщин в возрасте от 19 до 82 лет;
- 12 мужчин от 19 до 73 лет;
- 1 мальчик, которому 9 лет.
В больнице госпитализировали 5 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем медиков.
Больше всего случаев инфицирования за прошедшие сутки обнаружили в Святошинском районе – 7, в Оболонском и Подольском районах – по 5.
Выздоровели за минувшие сутки 37 киевлян. Всего коронавирус преодолели 925 жителей столицы. На сегодняшний день в Киеве уже 3523 подтвержденных случая заболевания COVID-19. За период пандемии от коронавируса умерли 79 человек.
Отметим, что на 8 июня коронавирус за сутки подтвердили у 72 жителей столицы, на 7 июня – у 43, на 6 июня – у 83 человек.
Также сообщалось о вспышке коронавируса в детском саду в Броварах. Подробнее об инциденте смотрите в сюжете:
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк