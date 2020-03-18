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Коронавирус в Киеве: заражение подозревают у военного пенсионера

18 марта, 16:34

Мила Князьская-Ханова

Экспресс-тест показал позитивный результат, однако медики ждут полного исследования

В Киевском военном госпитале проверяют на наличие заболевания коронавирусом Covid-19 пенсионера Министерства обороны Украины, сообщает командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

"17 марта 2020 года во второй половине дня в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" обратился пенсионер Министерства обороны Украины с жалобами на состояние здоровья. При обследовании со слов пациента было обнаружено, что он контактировал со своим другом, у которого вроде бы было ОРВИ. Также он сообщил, что у его друга недавно приезжали дети, живущие за границей Украины", – сказано в сообщении.

Так, медработники провели пенсионеру два экспресс-теста по проверке на возможное заболевание коронавирусом Covid-19, один из которых дал положительный результат.

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Указанная информация была передана в Киевский городской лабораторный центр для установления круга возможных контактных лиц.

"В настоящее время больного изолированно в специальном боксе клиники инфекционных заболеваний Национального военно-медицинского клинического центра "ГВКГ". Для подтверждения предварительного диагноза у него взяты биологические пробы на заболевание острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, которые отправлены в Киевский городской лабораторный центр", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что результаты исследований поступят в военный госпиталь в течение трех рабочих дней.

Сейчас состояние здоровья пациента удовлетворительное, он находится под контролем медиков с соблюдением строгого противоэпидемического режима.

Отметим, сейчас известно о 14 случаях инфицирования коронавирусом внутри страны. По данным Центра общественного здоровья Украины положительные результаты на COVID-19 были получены в Черновицкой (10), Житомирской (1) и Киевской (1) областях, а также самом Киеве (2).

Также по состоянию на утро18 марта в Украине рассматривают 41 подозрение на коронавирус. Тем временем украинские города усиливают меры карантина. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

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клиники заболевание коронавирус военный госпиталь подозрение

Источник: Интерфакс-Украина

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