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Коронавирус в Киеве – зарегистрирован третий случай

19 марта, 17:54

Мила Князьская-Ханова

Мужчина недавно посещал Швейцарию

В Киеве зафиксирован третий случай заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом. Заболел 50-летний киевлянин, который недавно посещал Швейцарию, сообщил на своей странице мэр Киева Виталий Кличко.

"Сначала мужчина сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Но центр не сообщил о положительном тесте ни пациенту, ни Министерству здравоохранения, ни Центру общественного здоровья. Диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий", – рассказал мэр столицы.

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Сейчас пациент находится дома, на самоизоляции и получает лечение под наблюдением врачей.

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Киев мэр Киева диагноз коронавирус

Источник: Сегодня

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