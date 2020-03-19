Коронавирус в Киеве – зарегистрирован третий случай

В Киеве зафиксирован третий случай заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом. Заболел 50-летний киевлянин, который недавно посещал Швейцарию, сообщил на своей странице мэр Киева Виталий Кличко.

"Сначала мужчина сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Но центр не сообщил о положительном тесте ни пациенту, ни Министерству здравоохранения, ни Центру общественного здоровья. Диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий", – рассказал мэр столицы. В тренде В Киеве из-за карантина закрывают ТЦ, рестораны, кафе и спортзалы (видео)

Сейчас пациент находится дома, на самоизоляции и получает лечение под наблюдением врачей.

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