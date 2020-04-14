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Коронавирус в Киево-Печерской лавре: стало известно о состоянии владыки Павла

14 апреля, 15:53

Наталья Руда

Как сообщил митрополит Климент, настоятель Лавры чувствует себя нормально

Настоятеля Киево-Печерской лавры Павла, у которого, по данным СМИ, диагностирован коронавирус, госпитализировали в больницу. Это подтвердил митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря).

"Он находится в больнице. Я с ним разговаривал, и он чувствует себя нормально", – цитируют Климента "Украинские новости".

Митрополит не уточнил, какая у настоятеля Лавры диагностирована болезнь, однако отметил, что у Павла много сопутствующих заболеваний, но он не подключен к аппаратам жизнедеятельности.

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СМИ сообщали, что состояние Павла не тяжелое, он находится в Александровской больнице. Ему сделали ПЦР-тест, который подтвердил у служителя коронавирус.

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Напомним, что в Лавре зарегистрировано более 90 случаев инфицирования коронавирусом, также известно о смерти двух священнослужителей. Накануне Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин и на ее территории появились посты правоохранителей.

При этом наместник и братия Киево-Печерской лавры попросили прихожан о финансовой помощи.

Кроме того, смотрите в сюжете, сколько в Украине выделят на борьбу с коронавирусом:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев киево-печерская лавра коронавирус

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