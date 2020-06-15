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Коронавирус в Киевской области: число зараженных превысило 2000 человек

15 июня, 10:56

Наталья Руда Наталья Руда

За время пандемии в регионе умерли 39 человек

В Киевской области число людей, у которых за время пандемии подтвердился коронавирус, превысило 2000 человек. Всего в регионе заразились 2024 человека, из них за последние сутки – 29. Об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации (КОГА).

Среди зараженных 167 детей и 394 медработника.

Больше всего зараженных – в Киево-Святошинском районе (485), в Обуховском районе (256), в Бориспольском районе (90), в Броварском районе (82), в Белой Церкви (90), в Ирпене (102).

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На стационарном лечении находятся 250 человек, на самоизоляции – 1774 человека. Выздоровел 771 человек (в т.ч. 63 ребенка).

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За время пандемии умерли 39 человек.

Напомним, на 15 июня в Украине зафиксировано 31 810 случаев заболевания COVID-19. В Киеве подтверждены 3957 случаев.

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Отметим, что с 15 июня Украина запустила международное авиасообщение, однако большинство стран Евросоюза оставляют ограничения для въезда. Как происходит восстановление регулярных полетов самолетов – смотрите в сюжете.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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киевская область коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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