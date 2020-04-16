Коронавирус в Киевской области: что известно о новых случаях заражения

В Киевской области за минувшие сутки подтверждены четыре случая заражения коронавирусом, всего по состоянию на 15 апреля число инфицированных составляет 234 человека.
Как сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации, новые случаи выявлены:
- 2 – в Вишневом (всего в Киево-Святошинском районе 77 случаев);
- 1 – в Васильковском районе;
- 1 – в Макаровском.
Из всех инфицированных на стационарном лечении – 69 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляция) – 165 человек.
В числе зараженных за минувшие сутки есть ребенок, всего в области инфицированы 14 детей.
Также выздоровели еще два человека, всего выздоровевших уже 14 человек.
К счастью, за прошедшие сутки летальных случаев COVID-19 не зафиксировано. На данный момент жертвами коронавируса стали девять человек.
Ранее заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о проблемах с тестированием на коронавирус в Киевской области. В связи с этим регион в ближайшее время посетит комиссия МОЗ.
Также сообщалось, что на Закарпатье врач скрыл диагноз про коронавирус:
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк