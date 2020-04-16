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Коронавирус в Киевской области: что известно о новых случаях заражения

16 апреля, 10:45

Наталья Руда

За минувшие сутки летальных случаев COVID-19 не зарегистрировано, выздоровели еще два человека

В Киевской области за минувшие сутки подтверждены четыре случая заражения коронавирусом, всего по состоянию на 15 апреля число инфицированных составляет 234 человека.

Как сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации, новые случаи выявлены:

  • 2 – в Вишневом (всего в Киево-Святошинском районе 77 случаев);
  • 1 – в Васильковском районе;
  • 1 – в Макаровском.

Из всех инфицированных на стационарном лечении – 69 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляция) – 165 человек.

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В числе зараженных за минувшие сутки есть ребенок, всего в области инфицированы 14 детей.

Также выздоровели еще два человека, всего выздоровевших уже 14 человек.

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К счастью, за прошедшие сутки летальных случаев COVID-19 не зафиксировано. На данный момент жертвами коронавируса стали девять человек.

Ранее заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о проблемах с тестированием на коронавирус в Киевской области. В связи с этим регион в ближайшее время посетит комиссия МОЗ.

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Также сообщалось, что на Закарпатье врач скрыл диагноз про коронавирус:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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киевская область коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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