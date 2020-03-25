Коронавирус в Киевской области: что известно о заразившихся

Киевская областная государственная администрация опубликовала данные о всех случаях инфицирования коронавирусом на территории региона, которых на утро 25 марта насчитывалось уже 22. Семь случаев заражения выявили за минувшие сутки.
Так, по данным КОГА, ситуация с коронавирусом выглядит по области:
- в Обуховском районе – 11 случаев инфицирования;
- в Киево-Святошинском – 4 случая;
- в Броварах – 2.
- по 1 случаю в Борисполе, Ставище, Ирпене, Белой Церкви и Белоцерковском районе.
Из всех инфицированных на стационарном лечении находятся 7 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) 15.
Подозрение на заражение имеют 59 человек:
- 18 – в Обуховском р-не;
- 15 – в Киево-Святошинском р-не;
- 6 – в Броварском р-не;
- 5 – в Ирпене;
- по 4 – в Белой Церкви и Вышгородском районе;
- 3 – в Бориспольском районе;
- по 1 случаю – в Белоцерковском, Фастовском, Ставищенском и Васильковском районах.
Установлено медицинское наблюдение за 222 контактными лицами.
Напомним, что с карантином в Украине активизировалось подпольное производство антисептиков.
Также сообщалось о дефиците масок.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
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