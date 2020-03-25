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Коронавирус в Киевской области: что известно о заразившихся

25 марта, 11:45

Наталья Руда

Больше всего инфицированных зафиксировано в Обуховском районе

Киевская областная государственная администрация опубликовала данные о всех случаях инфицирования коронавирусом на территории региона, которых на утро 25 марта насчитывалось уже 22. Семь случаев заражения выявили за минувшие сутки.

Так, по данным КОГА, ситуация с коронавирусом выглядит по области:

  • в Обуховском районе – 11 случаев инфицирования;
  • в Киево-Святошинском – 4 случая;
  • в Броварах – 2.
  • по 1 случаю в Борисполе, Ставище, Ирпене, Белой Церкви и Белоцерковском районе.

Из всех инфицированных на стационарном лечении находятся 7 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) 15.

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Подозрение на заражение имеют 59 человек:

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  • 18 – в Обуховском р-не;
  • 15 – в Киево-Святошинском р-не;
  • 6 – в Броварском р-не;
  • 5 – в Ирпене;
  • по 4 – в Белой Церкви и Вышгородском районе;
  • 3 – в Бориспольском районе;
  • по 1 случаю – в Белоцерковском, Фастовском, Ставищенском и Васильковском районах.

Установлено медицинское наблюдение за 222 контактными лицами.

Напомним, что с карантином в Украине активизировалось подпольное производство антисептиков.

Также сообщалось о дефиците масок.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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карантин киевская область коронавирус

Источник: Сегодня

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