Коронавирус в Киевской области: что известно о заразившихся

Больше всего инфицированных зафиксировано в Обуховском районе

Киевская областная государственная администрация опубликовала данные о всех случаях инфицирования коронавирусом на территории региона, которых на утро 25 марта насчитывалось уже 22. Семь случаев заражения выявили за минувшие сутки.

Так, по данным КОГА, ситуация с коронавирусом выглядит по области:

в Обуховском районе – 11 случаев инфицирования;

в Киево-Святошинском – 4 случая;

в Броварах – 2.

по 1 случаю в Борисполе, Ставище, Ирпене, Белой Церкви и Белоцерковском районе.

Из всех инфицированных на стационарном лечении находятся 7 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) 15.

Реклама

Подозрение на заражение имеют 59 человек:

В тренде Кличко назвал ключевой инструмент в борьбе с коронавирусом

18 – в Обуховском р-не;

15 – в Киево-Святошинском р-не;

6 – в Броварском р-не;

5 – в Ирпене;

по 4 – в Белой Церкви и Вышгородском районе;

3 – в Бориспольском районе;

по 1 случаю – в Белоцерковском, Фастовском, Ставищенском и Васильковском районах.

Установлено медицинское наблюдение за 222 контактными лицами.

Напомним, что с карантином в Украине активизировалось подпольное производство антисептиков.

Также сообщалось о дефиците масок.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама