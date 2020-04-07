Коронавирус в Киевской области: где зафиксировали новые случаи заражения

В Киевской области за минувшие сутки еще шесть человек заразились коронавирусом. Общее число инфицированных по состоянию на 7 апреля составляет 97 человек.
Согласно данным, обнародованным на сайте Киевской областной государственной администрации, новые случаи заражения зафиксированы
- 1 – в Обуховском районе (всего уже 31 случай);
- 2 – в селе Гатное Киево-Святошинского района (всего в районе уже 23 случая);
- 1 – в Фастове (всего в городе двое инфицированных);
- 1 – в селе Рославичи Васильковского района (всего три случая);
- 1 – в Зазимье Броварского района (всего два случая).
Среди всех 97 случаев инфицирования 6 – у детей (3 – в Козине, 1 – в селе Лесники, 1 – в Гатном, 1 – в Борисполе).
Новых случаев выздоровления пока нет (всего выздоровели четыре человека). Также нет и новых летальных случаев за минувшие сутки (всего умерли от коронавируса в области уже пять человек).
По возрасту заболевших:
- 0-10 лет – 6,2%;
- 11-20 лет – 2,1%;
- 21-30 лет – 9,3%;
- 31-40 лет – 20,6%;
- 41-50 лет – 28,9%;
- 51-60 лет – 22,7%;
- 61-70 лет – 5,1%;
- 70 лет – 5,1%.
Подозрение на заражение имеют 442 человека. Больше всего в Киево-Святошинском (101) и Обуховском (74) районах. Установлено медицинское наблюдение за 1199 контактными лицами.
Напомним, что в Киеве по состоянию на 7 апреля от коронавируса также умерли уже пять человек.
Также до 24 апреля по всей стране действует карантин. Нарушают ли ограничительные меры, смотрите в сюжете:
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