Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,24
29,38
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Коронавирус в Киевской области: где зафиксировали новые случаи заражения

7 апреля, 12:49

Наталья Руда

Новые случаи инфицирования есть в Обуховском районе, в Гатном, в Фастове, Рославичах и Зазимье

В Киевской области за минувшие сутки еще шесть человек заразились коронавирусом. Общее число инфицированных по состоянию на 7 апреля составляет 97 человек.

Согласно данным, обнародованным на сайте Киевской областной государственной администрации, новые случаи заражения зафиксированы

  • 1 – в Обуховском районе (всего уже 31 случай);
  • 2 – в селе Гатное Киево-Святошинского района (всего в районе уже 23 случая);
  • 1 – в Фастове (всего в городе двое инфицированных);
  • 1 – в селе Рославичи Васильковского района (всего три случая);
  • 1 – в Зазимье Броварского района (всего два случая).

Среди всех 97 случаев инфицирования 6 – у детей (3 – в Козине, 1 – в селе Лесники, 1 – в Гатном, 1 – в Борисполе).

Реклама

Новых случаев выздоровления пока нет (всего выздоровели четыре человека). Также нет и новых летальных случаев за минувшие сутки (всего умерли от коронавируса в области уже пять человек).

По возрасту заболевших:

В тренде
Коронавирус в Киевской области: где больше всего зараженных
  • 0-10 лет – 6,2%;
  • 11-20 лет – 2,1%;
  • 21-30 лет – 9,3%;
  • 31-40 лет – 20,6%;
  • 41-50 лет – 28,9%;
  • 51-60 лет – 22,7%;
  • 61-70 лет – 5,1%;
  • 70 лет – 5,1%.

Подозрение на заражение имеют 442 человека. Больше всего в Киево-Святошинском (101) и Обуховском (74) районах. Установлено медицинское наблюдение за 1199 контактными лицами.

Напомним, что в Киеве по состоянию на 7 апреля от коронавируса также умерли уже пять человек.

Также до 24 апреля по всей стране действует карантин. Нарушают ли ограничительные меры, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

киевская область коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На въезде в Киев растянулась пробка на десятки километров: что произошло
На въезде в Киев растянулась пробка на десятки километров: что произошлоДругие новости
Коронавирус в Киевской области: заболевших уже 52
Коронавирус в Киевской области: заболевших уже 52Другие новости
"Двое неполноценных детей": Кличко пополнил коллекцию своих "ляпов" (видео)Другие новости
"Люди есть хотят, открывай": в Киеве с утра штурмовали рынки. Репортаж "Сегодня". ВидеоДругие новости
Обсервация эвакуированных украинцев: появились фото и видео из Пущи-Водицы
Обсервация эвакуированных украинцев: появились фото и видео из Пущи-ВодицыДругие новости
Двое киевлян вылечились от коронавируса: Кличко раскрыл детали
Двое киевлян вылечились от коронавируса: Кличко раскрыл деталиДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...