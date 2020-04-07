Коронавирус в Киевской области: где зафиксировали новые случаи заражения

Новые случаи инфицирования есть в Обуховском районе, в Гатном, в Фастове, Рославичах и Зазимье

В Киевской области за минувшие сутки еще шесть человек заразились коронавирусом. Общее число инфицированных по состоянию на 7 апреля составляет 97 человек.

Согласно данным, обнародованным на сайте Киевской областной государственной администрации, новые случаи заражения зафиксированы

1 – в Обуховском районе (всего уже 31 случай);

2 – в селе Гатное Киево-Святошинского района (всего в районе уже 23 случая);

1 – в Фастове (всего в городе двое инфицированных);

1 – в селе Рославичи Васильковского района (всего три случая);

1 – в Зазимье Броварского района (всего два случая).

Среди всех 97 случаев инфицирования 6 – у детей (3 – в Козине, 1 – в селе Лесники, 1 – в Гатном, 1 – в Борисполе).

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Новых случаев выздоровления пока нет (всего выздоровели четыре человека). Также нет и новых летальных случаев за минувшие сутки (всего умерли от коронавируса в области уже пять человек).

По возрасту заболевших:

В тренде Коронавирус в Киевской области: где больше всего зараженных

0-10 лет – 6,2%;

11-20 лет – 2,1%;

21-30 лет – 9,3%;

31-40 лет – 20,6%;

41-50 лет – 28,9%;

51-60 лет – 22,7%;

61-70 лет – 5,1%;

70 лет – 5,1%.

Подозрение на заражение имеют 442 человека. Больше всего в Киево-Святошинском (101) и Обуховском (74) районах. Установлено медицинское наблюдение за 1199 контактными лицами.

Напомним, что в Киеве по состоянию на 7 апреля от коронавируса также умерли уже пять человек.

Также до 24 апреля по всей стране действует карантин. Нарушают ли ограничительные меры, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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