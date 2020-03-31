Коронавирус в Киевской области: заболевших – уже 52

Больше всего зараженных – в двух селах Обуховского района

В Киевской области по состоянию на утро 31 марта официально подтверждено 52 случая заболевания COVID-19, из них два – у детей, сообщает КОГА со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

Статистика по количеству заболевший в районах:

18 – в Обуховском р-не, пгт Козин, с. Романков (в том числе 2 ребенка)

10 – в Киево-Святошинском р-не, г. Вишневое, г. Боярка, с. Лесники, с. Гатное, с. Дмитровка, с. Софиевская Борщаговка

4 – в г. Борисполь

3 – в г. Белая Церковь

3 -в г. Бровары

2 – в г. Обухов

2 – в г. Ирпень

2 – в Васильковском р-не, с. Рославичи

1 – в Бориспольском р-не, с. Гнедин

1- в г. Ворзель;

1 – в г. Гостомель

1 – в г. Буча

1 – в Белоцерковском р-не, с. Фурсы

1 – в Броварском р-не, с. Зазимье

1 – в Ставищенском р-не, с. Ставище

1 – в Макаровском р-не, с. Мостыще

Из них на стационарном лечении 19 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) – 38. Выздоровели – 1: 21-летняя девушка в Броварах. Умерло – 2: мужчины 49 лет (Макаровский р-н) и 47 лет (Белая Церковь).

Реклама

Статистика по возрасту заболевших:

1- 10 лет – 3,8%;

1 – 20 лет – 3,8%;

21 – 30 лет -7,7%;

31-40 лет – 25%;

41 – 50 лет – 38,5%;

51 – 60 лет -19%;

70 лет – 1,9%.

Подозрение на заражение:

43 – в Обуховском р-не

35 – в Киево-Святошинском р-не

25 – в Броварском р-не

30 – в г. Ирпень

18 – в Бориспольском р-не

9 – в Вышгородском р-не.

5 – в Макаровском р-не

3 – в Фастовском р-не;

3 – в с. Коцюбинское

2 – в г.. Б.Церковь;

2 – в г. Буча.

2 – в Васильковском р-не;

2 – в Бородянском р-не

1 – в Барышевском р-не;

1 – в Рокитянский р-не;

1 – в Белоцерковском р-не;

1 – в Яготинскому р-не;

1 – в пгт Ворзель.

Установлено медицинское наблюдение за 567 контактными лицами.

В Киевской области на данный момент действует карантин. Также и в Киеве не работают садики, школы, университеты, ТРЦ, спортивные центры, так как действует карантин. Нарушителям ограничительных мер грозят штрафы:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама