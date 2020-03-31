Коронавирус в Киевской области: заболевших – уже 52

В Киевской области по состоянию на утро 31 марта официально подтверждено 52 случая заболевания COVID-19, из них два – у детей, сообщает КОГА со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.
Статистика по количеству заболевший в районах:
- 18 – в Обуховском р-не, пгт Козин, с. Романков (в том числе 2 ребенка)
- 10 – в Киево-Святошинском р-не, г. Вишневое, г. Боярка, с. Лесники, с. Гатное, с. Дмитровка, с. Софиевская Борщаговка
- 4 – в г. Борисполь
- 3 – в г. Белая Церковь
- 3 -в г. Бровары
- 2 – в г. Обухов
- 2 – в г. Ирпень
- 2 – в Васильковском р-не, с. Рославичи
- 1 – в Бориспольском р-не, с. Гнедин
- 1- в г. Ворзель;
- 1 – в г. Гостомель
- 1 – в г. Буча
- 1 – в Белоцерковском р-не, с. Фурсы
- 1 – в Броварском р-не, с. Зазимье
- 1 – в Ставищенском р-не, с. Ставище
- 1 – в Макаровском р-не, с. Мостыще
Из них на стационарном лечении 19 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) – 38. Выздоровели – 1: 21-летняя девушка в Броварах. Умерло – 2: мужчины 49 лет (Макаровский р-н) и 47 лет (Белая Церковь).
Статистика по возрасту заболевших:
- 1- 10 лет – 3,8%;
- 1 – 20 лет – 3,8%;
- 21 – 30 лет -7,7%;
- 31-40 лет – 25%;
- 41 – 50 лет – 38,5%;
- 51 – 60 лет -19%;
- 70 лет – 1,9%.
Подозрение на заражение:
- 43 – в Обуховском р-не
- 35 – в Киево-Святошинском р-не
- 25 – в Броварском р-не
- 30 – в г. Ирпень
- 18 – в Бориспольском р-не
- 9 – в Вышгородском р-не.
- 5 – в Макаровском р-не
- 3 – в Фастовском р-не;
- 3 – в с. Коцюбинское
- 2 – в г.. Б.Церковь;
- 2 – в г. Буча.
- 2 – в Васильковском р-не;
- 2 – в Бородянском р-не
- 1 – в Барышевском р-не;
- 1 – в Рокитянский р-не;
- 1 – в Белоцерковском р-не;
- 1 – в Яготинскому р-не;
- 1 – в пгт Ворзель.
Установлено медицинское наблюдение за 567 контактными лицами.
В Киевской области на данный момент действует карантин. Также и в Киеве не работают садики, школы, университеты, ТРЦ, спортивные центры, так как действует карантин. Нарушителям ограничительных мер грозят штрафы:
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
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