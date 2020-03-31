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Коронавирус в Киевской области: заболевших – уже 52

31 марта, 13:24

Мила Князьская-Ханова

Больше всего зараженных – в двух селах Обуховского района

В Киевской области по состоянию на утро 31 марта официально подтверждено 52 случая заболевания COVID-19, из них два – у детей, сообщает КОГА со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

Статистика по количеству заболевший в районах:

  • 18 – в Обуховском р-не, пгт Козин, с. Романков (в том числе 2 ребенка)
  • 10 – в Киево-Святошинском р-не, г. Вишневое, г. Боярка, с. Лесники, с. Гатное, с. Дмитровка, с. Софиевская Борщаговка
  • 4 – в г. Борисполь
  • 3 – в г. Белая Церковь
  • 3 -в г. Бровары
  • 2 – в г. Обухов
  • 2 – в г. Ирпень
  • 2 – в Васильковском р-не, с. Рославичи
  • 1 – в Бориспольском р-не, с. Гнедин
  • 1- в г. Ворзель;
  • 1 – в г. Гостомель
  • 1 – в г. Буча
  • 1 – в Белоцерковском р-не, с. Фурсы
  • 1 – в Броварском р-не, с. Зазимье
  • 1 – в Ставищенском р-не, с. Ставище
  • 1 – в Макаровском р-не, с. Мостыще

Из них на стационарном лечении 19 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) – 38. Выздоровели – 1: 21-летняя девушка в Броварах. Умерло – 2: мужчины 49 лет (Макаровский р-н) и 47 лет (Белая Церковь).

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Статистика по возрасту заболевших:

  • 1- 10 лет – 3,8%;
  • 1 – 20 лет – 3,8%;
  • 21 – 30 лет -7,7%;
  • 31-40 лет – 25%;
  • 41 – 50 лет – 38,5%;
  • 51 – 60 лет -19%;
  • 70 лет – 1,9%.

Подозрение на заражение:

В тренде
Коронавирус в Киевской области: заболевших – уже 52
  • 43 – в Обуховском р-не
  • 35 – в Киево-Святошинском р-не
  • 25 – в Броварском р-не
  • 30 – в г. Ирпень
  • 18 – в Бориспольском р-не
  • 9 – в Вышгородском р-не.
  • 5 – в Макаровском р-не
  • 3 – в Фастовском р-не;
  • 3 – в с. Коцюбинское
  • 2 – в г.. Б.Церковь;
  • 2 – в г. Буча.
  • 2 – в Васильковском р-не;
  • 2 – в Бородянском р-не
  • 1 – в Барышевском р-не;
  • 1 – в Рокитянский р-не;
  • 1 – в Белоцерковском р-не;
  • 1 – в Яготинскому р-не;
  • 1 – в пгт Ворзель.

Установлено медицинское наблюдение за 567 контактными лицами.

В Киевской области на данный момент действует карантин. Также и в Киеве не работают садики, школы, университеты, ТРЦ, спортивные центры, так как действует карантин. Нарушителям ограничительных мер грозят штрафы:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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статистика карантин киевская область коронавирус

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