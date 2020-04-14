Коронавирус в Украине: в Киеве разработали капсулу для транспортировки больных коронавирусом (фото)

В Киеве разработали капсулу-изолятор для транспортировки больных коронавирусной инфекцией, чтобы уберечь от опасного вируса докторов и других людей.

"Мы произвели первую герметичную капсулу для эвакуации больных с подозрением на инфицирование вирусом COVID-19 в стационарное учреждение. Капсула позволяет защитить наших врачей и реанимобиль от инфицирования", – рассказал сайту "Сегодня" Алексей Борсало, один из инициаторов создания капсулы.

По его словам, капсулу разработали в Киеве, а изготовили первый промышленный образец на предприятии "Креатив-Агромаш" в Кременчуге (Полтавская область). Инициаторам нужно еще пройти сертификацию этой продукции.

"Создание капсулы – это идея доктора Валихновского. Он был инициатором того, чтобы отечественные предприятия начали выпускать продукцию, которая актуальна во время борьбы с коронавирусом. Сегодня капсулу уже испытали в карете скорой помощи в Полтаве – все работает. Уже завтра капсулу привезут в Киев, и мы хотим ее наглядно испытать в клинике Валихновского при участии пациента. Стоимость капсулы зависит от комплектации, но мы предполагаем, что стоимость одной капсулы будет около 45 тысяч гривен. Например, полтавские медики уже хотят себе заказать 20 таких капсул, которые обезопасят медиков", – рассказал сайту "Сегодня" Алексей Борсало.

Отметим, что в Украине медики нередко заражаются коронавирусом. Так, в Монастырисском районе Тернопольской области среди зараженных оказались 42 медика.

Глава Винницкой ОГА Владислав Скальский заявил, что главной причиной этого является нарушение личной и производственной дисциплины. В области заразились СOVID-19 26 врачей, 27 медсестер, два лаборанта, 13 младших медсестер и один дезинфектор. Скальский подчеркнул, что 48 из них заразились от других медработников. В семьях заразились 5 медиков.

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