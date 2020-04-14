Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,04
29,54
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Коронавирус в Украине: в Киеве разработали капсулу для транспортировки больных коронавирусом (фото)

14 апреля, 19:39

Александр Марущак

Капсула сможет защитить медиков от заражения COVID-19

В Киеве разработали капсулу-изолятор для транспортировки больных коронавирусной инфекцией, чтобы уберечь от опасного вируса докторов и других людей.

"Мы произвели первую герметичную капсулу для эвакуации больных с подозрением на инфицирование вирусом COVID-19 в стационарное учреждение. Капсула позволяет защитить наших врачей и реанимобиль от инфицирования", – рассказал сайту "Сегодня" Алексей Борсало, один из инициаторов создания капсулы.

По его словам, капсулу разработали в Киеве, а изготовили первый промышленный образец на предприятии "Креатив-Агромаш" в Кременчуге (Полтавская область). Инициаторам нужно еще пройти сертификацию этой продукции.

В тренде
Пожары в Чернобыльской зоне: "вторая волна" может охватить десятки тысяч гектаров

"Создание капсулы – это идея доктора Валихновского. Он был инициатором того, чтобы отечественные предприятия начали выпускать продукцию, которая актуальна во время борьбы с коронавирусом. Сегодня капсулу уже испытали в карете скорой помощи в Полтаве – все работает. Уже завтра капсулу привезут в Киев, и мы хотим ее наглядно испытать в клинике Валихновского при участии пациента. Стоимость капсулы зависит от комплектации, но мы предполагаем, что стоимость одной капсулы будет около 45 тысяч гривен. Например, полтавские медики уже хотят себе заказать 20 таких капсул, которые обезопасят медиков", – рассказал сайту "Сегодня" Алексей Борсало.

Отметим, что в Украине медики нередко заражаются коронавирусом. Так, в Монастырисском районе Тернопольской области среди зараженных оказались 42 медика.

Глава Винницкой ОГА Владислав Скальский заявил, что главной причиной этого является нарушение личной и производственной дисциплины. В области заразились СOVID-19 26 врачей, 27 медсестер, два лаборанта, 13 младших медсестер и один дезинфектор. Скальский подчеркнул, что 48 из них заразились от других медработников. В семьях заразились 5 медиков.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

медики производство Украина изоляция коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новая смерть от коронавируса в Киеве: умер 35-летний мужчина
Новая смерть от коронавируса в Киеве: умер 35-летний мужчинаДругие новости
В Киевской области вводят
В Киевской области вводят "комендантский час" на выходных и на ПасхуВласть
Появилось новое видео из больницы, где лежат киевляне с COVID-19
Появилось новое видео из больницы, где лежат киевляне с COVID-19Другие новости
В Киеве зарегистрирована седьмая смерть от коронавируса: что известно о погибшем
В Киеве зарегистрирована седьмая смерть от коронавируса: что известно о погибшемДругие новости
Коронавирус в Киевской области: где больше всего зараженных
Коронавирус в Киевской области: где больше всего зараженныхДругие новости
Кличко рассказал, когда отменят карантин в Киеве
Кличко рассказал, когда отменят карантин в КиевеДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...