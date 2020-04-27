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Коронавирус в Вишневом: что происходит в закрытом общежитии (фото, видео)

27 апреля, 10:05

Наталья Руда

Жильцы дома говорят, что "когда находишься внутри - страшновато"

Жители общежития в Вишневом, где произошла вспышка коронавируса, рассказали о ситуации в закрытом на карантин здании и опубликовали фото.

"Мы, жители общежития, делаем все возможное для того, чтобы помочь преодолеть эту заразу, которая сейчас, к сожалению, "не подписывая договора с владельцем", поселилась с нами. Мы тоже не сильно (мягко говоря, в восторге). Более того, когда находишься внутри – страшновато. Но паника – это не лучший советник. Мы с ней немного справились, и то хорошо. Сейчас надо делать все возможное – мы делаем", – написала жительница общежития Ксения Коваленко в группе "Вишневое. Активная громада" в Facebook.

Она опубликовала фото, на которых видно кварцевые лампы, расставленные в разных помещениях общежития.

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Также на коротком видео показали рамку для дезинфекции, через которую обязаны проходить жильцы общежития, чтобы выбросить в расположенные под зданием баки мусор.

Ранее сообщалось, что в общежитии коронавирусом заразились более 78 человек, из которых двое умерли. После вспышки здание закрыли на карантин, сообщалось, что там отключили свет и воду.

Кроме того, коронавирус обнаружили еще в двух общежитиях – в селе Петропавловское и в Гостомеле.

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Отметим, что в Украине продлили карантин до 11 мая.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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общежитие вишневое коронавирус

Источник: Сегодня

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